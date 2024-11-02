«Мы в ловушке»: Энтони Маки и Морена Баккарин противостоят монстру в эксклюзивном отрывке из «Хищных земель»

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предлагает вашему вниманию эксклюзивный отрывок из остросюжетного фантастического боевика «Хищные земли
».
«Хищные земли». Отрывок
Картина повествует о мире, который стал пустым и тихим. Остатки человечества вынуждены жить высоко в горах, а все остальное пространство уже захвачено неизвестными смертоносными существами. Люди научились жить в этом кошмаре. Но однажды горстке смельчаков придется спуститься вниз и столкнуться с монстрами, которые уничтожили почти все живое на планете.
Главные роли в фильме исполнили Энтони Маки
, Морена Баккарин
и Мэдди Хассон
. Режиссером выступил сценарист «Ультиматума Борна
» и «Двенадцати друзей Оушена
» Джордж Нолфи, дебютировавший в режиссуре фантастической лентой 2011 года «Меняющие реальность
».
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