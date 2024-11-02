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«Мы в ловушке»: Энтони Маки и Морена Баккарин противостоят монстру в эксклюзивном отрывке из «Хищных земель»

2 ноября
2024 год

Новости кино >>
2 ноября 2024
Кино-Театр.Ру предлагает вашему вниманию эксклюзивный отрывок из остросюжетного фантастического боевика «Хищные земли».

«Хищные земли». Отрывок


Картина повествует о мире, который стал пустым и тихим. Остатки человечества вынуждены жить высоко в горах, а все остальное пространство уже захвачено неизвестными смертоносными существами. Люди научились жить в этом кошмаре. Но однажды горстке смельчаков придется спуститься вниз и столкнуться с монстрами, которые уничтожили почти все живое на планете.

«Мы в ловушке»: Энтони Маки и Морена Баккарин противостоят монстру в эксклюзивном отрывке из «Хищных земель»

Главные роли в фильме исполнили Энтони Маки, Морена Баккарин и Мэдди Хассон. Режиссером выступил сценарист «Ультиматума Борна» и «Двенадцати друзей Оушена» Джордж Нолфи, дебютировавший в режиссуре фантастической лентой 2011 года «Меняющие реальность».

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«Хищные земли» выйдут в российский прокат 7 ноября.
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