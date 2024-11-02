Александра Лахтюхова потеряет память в мелодраме «Мои любимые»

По сюжету мини-сериала у Лены и Андрея случился служебный роман: он – следователь, она – оперуполномоченный уголовного розыска. Романтическая «лав стори» плавно перетекла в счастливую семейную жизнь, сейчас они любящие родители годовалого малыша. Со временем Лена заскучала от домашней рутины и мечтает снова выйти на любимую работу. Андрей «отпускает» ее. Вскоре на дне рождения убит муж Лениной подруги. Лена преследует преступника, но силы неравны. Она приходит в себя в чужом городе и понимает, что ничего не помнит. Постепенно устраивая свою жизнь, героиня находит работу и выходит замуж за бизнесмена Рудина, у них рождается дочка. Но в один прекрасный день память возвращается и Лена понимает, что оказалась в неразрешимой ситуации – в соседнем городе у нее тоже муж и подросший сын. Она должна принять самое сложное решение в жизни.
«Потеряв память и став жертвой интриги, Лена, моя героиня, соглашается выйти замуж за нелюбимого мужчину и надеется найти с ним счастье, но видения из прошлого её не отпускают. Встретившись лицом к лицу со своим настоящим, Лена делает мучительный выбор между чувствами и долгом. Героиня мне очень импонирует своей честностью, жаждой справедливости и желанием помогать другим. Но в силу профессии она многое держит в себе, из-за чего кажется холодной, отстраненной. По своей натуре я более вспыльчива», — рассказала о своем персонаже Александра Лахтюхова.
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