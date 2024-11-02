Александра Лахтюхова потеряет память в мелодраме «Мои любимые»

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В прокате с 7 ноября

«Мы в ловушке»: Энтони Маки и Морена Баккарин противостоят монстру в эксклюзивном отрывке из «Хищных земель»

2 ноября

Наши внуки тоже будут смотреть «Атаку титанов» и слушать Daft Punk: главные новости аниме за неделю

А также «Тетрадь смерти», робокоты и девочки-волшебницы нового поколения