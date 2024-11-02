«Наш спецназ» отправится в Ингушетию 4 ноября

На Пятом канале 4 ноября в 16:15 пройдет показ спецсерий детектива «Наш спецназ», съемки которых проходили в Ингушетии. Зрители увидят сразу два фильма: «Кровь земли» и «Ликвидация», уточняет пресс-сужба телеканала.
фото: пресс-служба Пятого канала
Группа быстрого реагирования «Трефы» петербургского СОБРа на особом счету в Управлении Росгвардии. В отряде служат лучшие из лучших, которые славятся своей дисциплиной и умением справиться с любой поставленной задачей. В новых эпизодах «Тайпана», «Тучу», «Ромео», «Отца» и «Ланцета» ждут опасные приключения и интересные расследования. По сюжету бойцы отряда отправляются в Ингушетию на тренировочные сборы. Герои не успевают сойти с перрона, как попадают в переделку. Встречающий их капитан получает сообщение о ДТП. Автоцистерна сбила экипаж патрульной службы и пытается скрыться в горах. Фомин предлагает местным коллегам свою помощь. Среди древних гор и таинственных ущелий петербургские собровцы обретут новых друзей, проверят себя на прочность, сразятся с новым врагом и предотвратят теракт.
«В Ингушетии мы сняли четыре серии. Работа была захватывающей и интересной. Красота гор, колорит местных обычаев, добрые светлые люди, которые уважают семейные традиции, духовные ценности и любят свою Родину. Вместе мы сила! Желаю всем любви, верности, здоровья! Спасибо за теплый прием нашей команды на Кавказе», — рассказал Сергей Горобченко.
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