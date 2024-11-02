Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Екатерина Смирнова станет «Дикаркой» 9 ноября

2 ноября
2024 год

Новости кино >>
2 ноября 2024
На ТВЦ 9 ноября состоится премьера двух сезонов мелодрамы «Дикарка» с Екатериной Смирновой и Олегом Назаровым в главных ролях. Согласно пресс-службе телеканала, компанию им составили Кристина Убелс, Артем Черкаев, Евгения Любимова, Мария Капустинская, Галина Бокашевская, Андрей Мокеев и Олег Шапков.

Екатерина Смирнова станет «Дикаркой» 9 ноября


По сюжету, Соня Черных (Смирнова) выросла в глухой тайге, вдали от людей, - так решил ее отец. Но перед своей смертью он отправляет дочь к людям – ведь одной в тайге ей не выжить. Соня должна закончить школу, получить профессию и выйти замуж за хорошего человека – таков отцовский завет. Но как примет мир девушку, никогда не видевшую водопровода? Нажить врагов гораздо легче, чем найти друзей, а любовь – дело вообще непредсказуемое! А тут еще выясняется, что отец не просто так сбежал из родного города, и в Сонином прошлом есть тайны, которые ей придется разгадать.

Олег Назаров в сериале исполнил роль врача Савельева, который уже многого достиг в профессии, но встреча с главной героиней буквально полностью меняет его жизнь. «Я играю терапевта, но в связи с условиями, в которые попадает мой герой, он вынужден находиться совершенно не в своей тарелке. У Савельева большое сердце, к тому же, в нем просыпается интерес к очень необычной девушке. Но сначала он просто хочет ее спасти, помочь ей. И со всей ответственностью, не только как врач, но и как человек, подходит к ее будущему, ее жизни: ведь девушка прожила до этого всю жизнь в лесу, и иммунитета от различных бактерий у нее, соответственно, нет. Поэтому мой персонаж различными способами, порой даже обманывая ее, но понимая, что так будет лучше, подсовывает ей лекарства. Хотя она от них категорически отказывается, даже находясь в тяжелом состоянии. В итоге он ее вылечивает. А потом, сам будучи больным, вместе с Соней отправляется спасать детей, по болотам», — рассказал актер.

Екатерина Смирнова станет «Дикаркой» 9 ноября
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

В обычной жизни отношения Назарова к медицинским средствам сродни, скорее, отношению героини Смирновой. «Я вообще не дружу с лекарствами, — заметил Олег. — С детства стараюсь их избегать. Поэтому названия лекарственных препаратов, в которых так хорошо разбирается терапевт, я абсолютно до этих съемок не знал. Но в кадре пришлось уверенно произносить текст – ведь мой герой опытный врач».

Спустя неделю, 16 ноября, на ТВЦ выйдут также два премьерных сезона детектива «В тени больших чисел» с участием Олега Назарова. По сценарию в городе орудует серийный убийца, получивший прозвище «Дальнобойщик». Он убивает молодых женщин неподалеку от междугородных трасс, снимает с них обувь и закрывает им лица волосами. Капитан Анастасия Ольховская (Виктория Романенко) в тупике – уже три трупа, и нет ни свидетелей, ни улик. Но тут появляется человек, который утверждает, что знает, где и когда будет совершено следующее убийство.

Екатерина Смирнова станет «Дикаркой» 9 ноября
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

«Мой Антон – очень интересный персонаж: аналитик, по характеру больше замкнутый, "сам в себе", в своих делах, — описывает своего героя актер. – И в итоге ему удается докопаться до истины быстрее, чем это делают правоохранительные органы. Но, в то же время, он живой человек и имеет право ошибаться. Но Антон нормально воспринимает свои неудачи и продолжает идти дальше. Он подпускает к себе девушку-следователя (Романенко), которая ему небезразлична, и постепенно мой герой становится мягче. Хотя спорт и дисциплина ему по-прежнему присущи. К слову сказать, как и мне (улыбается). Я тоже стараюсь структурировать свою жизнь: ранний подъем, обязательные занятия спортом».

Как признается артист, в работе над ролью ему очень помогает его первая профессия: Олег выпускник Московского университета МВД. «Все, что касается демонстрации в кадре работы сотрудника правоохранительных органов, дается мне очень просто. Тут ничего играть не нужно – надо только проживать. Замечу, у нас на этом проекте была чудеснейшая команда во главе с режиссером Ашотом Кещяном, такие профессионалы встречаются не часто – он столько талантов сочетает в себе. Очень приятно было поработать на площадке вместе с Вячеславом Разбегаевым, который сыграл роль моего близкого друга, — он всегда был настоящим идолом для меня, да и остается им. Мы с ним сразу нашли общий язык. Он мне многое дал и как актер: я за ним часто наблюдал, что-то подсматривал, а где-то он мне даже что-то подсказывал», — поделился Назаров.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Марина Могилевская стала мамой Виктории Романенко в детективе «В тени больших чисел»
персоны
Галина БокашевскаяМария КапустинскаяАшот КещянЕвгения ЛюбимоваАндрей МокеевОлег НазаровВячеслав РазбегаевВиктория РоманенкоЕкатерина СмирноваКристина УбелсАртём ЧеркаевОлег Шапков
фильмы
В тени больших чисел. По следу дождяДикарка

анонс

Скорбим

Лидия Ильина
1 ноября ушла из жизни актриса Лидия Ильина.

День рождения >>

Екатерина Дубакина
Елена Захарова
Кирилл Козаков
Наталия Медведева (IV)
Михаил Николаев
Юлия Подозёрова
Сильвия Сергейчикова
Алексей Шевченков
Михаил Яншин
Жерар Барре
Кэтрин Изабель
Бёрт Ланкастер
Питер Муллан
Стефан Одран
Энн Разерфорд
Дэвид Швиммер
все родившиеся 2 ноября >>

Афиша кино >>

Федя. Народный футболист
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2024
Вечная зима
драма
Россия, 2024
Возвращение попугая Кеши
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Юрка
криминальный фильм, мелодрама
Россия, 2024
Шамбала. Конец времён
боевик, драма, фэнтези
Индия, 2024
Двойная игра
боевик, драма, криминальный фильм
Гонконг, Китай, 2023
Диплодочек и волшебные миры
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Польша, Чехия, 2024
Заклятие. Реинкарнация отца
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2024
Лес чудес
приключения, семейное кино, экранизация
Люксембург, Франция, 2024
Право на лево
комедия
Россия, 2024
Время жить
драма, мелодрама
Великобритания, Франция, 2024
Кадавр
фильм ужасов
Турция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram