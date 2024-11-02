Екатерина Смирнова станет «Дикаркой» 9 ноября

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Александр Робак и Юлия Марченко в пронзительной драме о родительском горе

«Вечная зима»: Здесь не начинается весна, не продолжается детство

Фильм отвечает на вечный вопрос, нужно ли выходить из комнаты

Тонкая черная линия: «Оглянись» — драматичное аниме о юности и творчестве по манге японского Тарантино

Интервью

Олег Савостюк: «Кино – это дзен, а ток-шоу – абсолютный хард-рок»

Актер «Дайте шоу» и «Снегиря» – о правде в жизни и на экране, отличиях кино, театра и телевидения и адреналиново-серотониновой яме, из которой немногим удается выбраться