Екатерина Смирнова станет «Дикаркой» 9 ноября

По сюжету, Соня Черных (Смирнова) выросла в глухой тайге, вдали от людей, - так решил ее отец. Но перед своей смертью он отправляет дочь к людям – ведь одной в тайге ей не выжить. Соня должна закончить школу, получить профессию и выйти замуж за хорошего человека – таков отцовский завет. Но как примет мир девушку, никогда не видевшую водопровода? Нажить врагов гораздо легче, чем найти друзей, а любовь – дело вообще непредсказуемое! А тут еще выясняется, что отец не просто так сбежал из родного города, и в Сонином прошлом есть тайны, которые ей придется разгадать.
Олег Назаров в сериале исполнил роль врача Савельева, который уже многого достиг в профессии, но встреча с главной героиней буквально полностью меняет его жизнь. «Я играю терапевта, но в связи с условиями, в которые попадает мой герой, он вынужден находиться совершенно не в своей тарелке. У Савельева большое сердце, к тому же, в нем просыпается интерес к очень необычной девушке. Но сначала он просто хочет ее спасти, помочь ей. И со всей ответственностью, не только как врач, но и как человек, подходит к ее будущему, ее жизни: ведь девушка прожила до этого всю жизнь в лесу, и иммунитета от различных бактерий у нее, соответственно, нет. Поэтому мой персонаж различными способами, порой даже обманывая ее, но понимая, что так будет лучше, подсовывает ей лекарства. Хотя она от них категорически отказывается, даже находясь в тяжелом состоянии. В итоге он ее вылечивает. А потом, сам будучи больным, вместе с Соней отправляется спасать детей, по болотам», — рассказал актер.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
В обычной жизни отношения Назарова к медицинским средствам сродни, скорее, отношению героини Смирновой. «Я вообще не дружу с лекарствами, — заметил Олег. — С детства стараюсь их избегать. Поэтому названия лекарственных препаратов, в которых так хорошо разбирается терапевт, я абсолютно до этих съемок не знал. Но в кадре пришлось уверенно произносить текст – ведь мой герой опытный врач».
Спустя неделю, 16 ноября, на ТВЦ выйдут также два премьерных сезона детектива «В тени больших чисел» с участием Олега Назарова. По сценарию в городе орудует серийный убийца, получивший прозвище «Дальнобойщик». Он убивает молодых женщин неподалеку от междугородных трасс, снимает с них обувь и закрывает им лица волосами. Капитан Анастасия Ольховская (Виктория Романенко) в тупике – уже три трупа, и нет ни свидетелей, ни улик. Но тут появляется человек, который утверждает, что знает, где и когда будет совершено следующее убийство.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
«Мой Антон – очень интересный персонаж: аналитик, по характеру больше замкнутый, "сам в себе", в своих делах, — описывает своего героя актер. – И в итоге ему удается докопаться до истины быстрее, чем это делают правоохранительные органы. Но, в то же время, он живой человек и имеет право ошибаться. Но Антон нормально воспринимает свои неудачи и продолжает идти дальше. Он подпускает к себе девушку-следователя (Романенко), которая ему небезразлична, и постепенно мой герой становится мягче. Хотя спорт и дисциплина ему по-прежнему присущи. К слову сказать, как и мне (улыбается). Я тоже стараюсь структурировать свою жизнь: ранний подъем, обязательные занятия спортом».
Как признается артист, в работе над ролью ему очень помогает его первая профессия: Олег выпускник Московского университета МВД. «Все, что касается демонстрации в кадре работы сотрудника правоохранительных органов, дается мне очень просто. Тут ничего играть не нужно – надо только проживать. Замечу, у нас на этом проекте была чудеснейшая команда во главе с режиссером Ашотом Кещяном, такие профессионалы встречаются не часто – он столько талантов сочетает в себе. Очень приятно было поработать на площадке вместе с Вячеславом Разбегаевым, который сыграл роль моего близкого друга, — он всегда был настоящим идолом для меня, да и остается им. Мы с ним сразу нашли общий язык. Он мне многое дал и как актер: я за ним часто наблюдал, что-то подсматривал, а где-то он мне даже что-то подсказывал», — поделился Назаров.
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