Лика Бланк расстанется с постом генерального продюсера Киностудии имени Горького

что почитать?

Интервью Мария Кравченко: «Все мои истории – про любовь жертвенную, беспрекословную, человечную» Режиссер «Фармы» – о постиронии, прощании с эпохой балабановского брата и жизни здесь и сейчас

Спутник телезрителя «Календарь ма(й)я»: Самый длинный месяц в году 30 октября, 13:10, TV1000 Русское кино

Интервью Николай Ларионов: «Когда тебе нужно добиться результата, не всегда получается быть добрым» Режиссер фильма «Вечная зима» — о съемках в своем родном городе Магнитогорске, поиске контакта с Александром Робаком и волнении на первом показе

Спутник телезрителя «Гоголь. Страшная месть»: Восстание мертвых душ 1 ноября, 11:30, TV1000 Русское