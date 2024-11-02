Лика Бланк расстанется с постом генерального продюсера Киностудии имени Горького

Лика Бланк
расстанется с должностью генерального продюсера Киностудии имени Горького, сообщает пресс-служба Продюсерского центра студии.
«Благодарю генерального директора Киностудии Горького Юлиану Слащеву за оказанное доверие. За пять лет мы создали множество качественных проектов, которые пополнили библиотеку легендарной студии. Настало время двигаться дальше, браться за новые проекты и откликаться новым вызовам», –
прокомментировала она свой уход с поста.
Бланк управляла кинопроизводством вместе с новой командой Продюсерского центра с 2019 года. За пять лет при ее непосредственном участии на свет появилось 66 художественных и неигровых картин. Предполагается, что теперь она сосредоточит свое внимание на продюсировании собственных проектов, включая международные.
По словам Юлианы Слащевой, «пять лет назад Лика Бланк вместе с новой командой пришла на киностудию, чтобы почти с нуля возродить собственное производство фильмов, сделать его современным. Это задача была непростой, но под руководством Лики обновленный Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького ее решил. В свет вышли десятки замечательных игровых, документальных и научно-популярных фильмов, которые были отмечены наградами международных фестивалей и популярностью у зрителей. Мы благодарны Лике за работу и ее вклад в совершенно новый этап развития легендарной московской студии».
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