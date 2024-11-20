Сергей Жарков и Александр Балуев оказались «На сопках Маньчжурии»

По словам Дениса Нейманда, зрителей ожидает «очень непростая картина, которая требует скрупулезной работы. Мне кажется, этот проект заинтересовал бы любого кинематографиста, потому что в нем очень много жанровых, интересных вещей: и экшен, и расследование, и экзотические приключения, и другая, китайская, культура. Кроме того, мы изображаем очень интересный исторический период в совершенно уникальном месте. Харбин – удивительный город, который был построен русскими людьми в конце XIX века, чтобы проложить железную дорогу. Этот город долгое время оставался русским, пока не был освоен китайцами, а мы показываем период, когда там происходит японская оккупация. Я думаю, мы покажем зрителю то, о чем он наверняка даже и не знает. Китайский город, в котором живут русские люди, а владеют им японцы – и все это во время Второй мировой войны. Разумеется, при подготовке к съемкам мы обращались к историческим фактам. Во-первых, у нас очень хороший, подробный и цельный сценарий. Во-вторых, было достаточно просто получить дополнительную информацию, ведь действие начинается в первую неделю августа 1945 года, а об этом периоде известно очень много. Эта информация находится в открытом доступе: в энциклопедиях, военных книгах, заметках людей, есть несколько дневников, которые опубликованы в Интернете. Мы ознакомились с этими материалами с большим интересом. В-третьих, мы, разумеется, задействовали исторических консультантов».
События фильма разворачиваются в августе 1945 года. Маршал Василевский (Андрей Москвичев) проводит совещание в штабе Красной Армии – обсуждают операцию по освобождению Маньчжурии. Наступление планируется через несколько дней. Василевский спрашивает про химический завод в пригороде Харбина. По сведениям разведки, на этом заводе японцы разрабатывают опасное химическое оружие, при его взрыве погибнут сотни тысяч людей. Василевский требует ликвидировать завод, не допустив взрыва складов химического оружия. На дальневосточную станцию эшелон привез солдат, только что победивших в Европе, среди них небольшой разведвзвод. Именно ему предстоит найти японский химический завод. Среди бойцов – сержант Сан Ли по прозвищу Саня (Вадим Бадмацыренов) – балагур, душа компании, наполовину русский, наполовину китаец, а также его сослуживец Кузьмин (Иван Архангельский) – бывший студент института восточных языков. Чтобы получить достоверную информацию о месте нахождения завода, разведчикам предстоит добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком. Кроме того, в разведгруппу включают старого агента Ивана Журавлева (Жарков).
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Это история, связанная с нападением на Советский Союз союзниками Вермахта из Японии, которые ставили опыты на живых людях с помощью химического воздействия. Я считаю, что этот проект несет общеобразовательный характер. Многие не знают про эту страницу в нашей истории, а она очень важна. По сюжету отряду разведчиков дают задание ликвидировать завод, на котором производят химическое оружие. Сначала про моего героя Журавлева ничего не известно. Есть только скрытая информация о том, что он трудился на железной дороге в Маньчжурии до того момента, пока японцы не захватили город. Там его пытали, дабы выведать нужную им информацию о Советском Союзе, а после убили его жену и детей. В тот момент он сильно запил, и руководство отстранило его от дел. Но Иван Николаевич Журавлев – единственный, кто знает обо всем, что происходит в Харбине, у него много связных и информаторов в стране, поэтому его вызывают обратно на службу. Журавлев становится начальником разведгруппы, и его вместе с другими разведчиками сбрасывают в Харбин», — поведал о своем персонаже Сергей Жарков.
Пробираясь по Маньчжурским сопкам, Журавлев еще не знает, что столкнется с генералом Исимурой, убившим десять лет назад его семью. Теперь Исимура командует заводом и жутким концлагерем, где на живых людях испытывают действие смертельных химических веществ. Журавлев и Исимура вступают в смертельное противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенный под территорией завода.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«О войне снимается множество проектов, и эта тема как будто всегда остается недосказанной. Сам по себе наш сериал будет очень интересным: невероятно захватывающий сюжет, множество разветвлений линий персонажей. Это не просто фильм про разведчиков, которые попадают в определенную ситуацию и решают ее, нет. Каждый из героев проходит уникальный путь личности, и об этом, конечно, хочется рассказать. В "На сопках Маньчжурии" у всех своя судьба, свои трудности и переживания, которые пересекаются с ужасами той войны», — делится Иван Архангельский. А Вадима Бадмацыренова «сразу очень заинтересовал сценарий. Это же история нашей страны, я очень люблю рассказы о подвигах наших предков. Чем больше у меня таких проектов, тем счастливее я буду! Мой персонаж – скорее собирательный образ, поэтому, я думаю, воплощу в жизнь характеры очень многих людей. Саня – крутой разведчик, иногда немного хвастливый, но, скорее, в силу своей искренности и достаточно большого воинского опыта. При подготовке к съемкам я часто слушал вальс "На сопках Маньчжурии" с вокалом Людмилы Зыкиной, там все сказано».
Часть съемок картины прошла в Москве. В столице были сняты сцены, действие которых разворачивается в военной части, а также сцены на железных дорогах. Затем съемочная группа отправилась в Китай, где пройдет основной пул съемок: команда проекта задействует декорации киногородка Харбина – бедные деревни, старинные города и, конечно, природу этой страны. «Этот проект рассказывает историю людей, которые жили в то время, показывает, в каких условиях они находились, как одевались, как говорили и что их окружало. На самом деле в "На сопках Маньчжурии" не так много военных сцен, как таковых. Для меня это больше драма, драма главного героя, его переживания, желание отомстить, которое порой над ним доминирует и не даёт трезво оценивать ситуацию. Несмотря на это он не просто следует своим инстинктам, а в первую очередь выполняет приказ. На протяжении всего сериала зритель будет наблюдать как раз вот эту борьбу между долгом перед Родиной и личными мотивами, – рассказывает оператор Елена Иванова. — Совсем скоро нам предстоят съемки на самой большой съёмочной площадке в Китае – Хэндяне. Там выстроен целый город Харбин, его улочки переплетаются одна в другую, можно зайти в здание с одной стороны и выйти с другой. Это будет очень масштабно и интересно».
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