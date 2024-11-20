Сергей Жарков и Александр Балуев оказались «На сопках Маньчжурии»

что почитать?

Миллениалы, которые не уступают зумерам

Поколение "Я": Никита Ефремов, Ирина Горбачёва и Лянка Грыу

И пусть весь мир подождет: «Звездное дитя» во втором сезоне еще больше критикует индустрию развлечений

Интервью

Энтони Пенроуз: «Мать ничего не говорила о войне те 20 лет, что я ее знал»

Автор книги «Жизнь Ли Миллер» о работе над фильмом «Великая» с Кейт Уинслет в главной роли