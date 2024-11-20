Данила Якушев снимается в четвертом сезоне «Филина»

Стартовали съемки 32-серийного четвертого сезона сериала «Филин» с Данилой Якушевым в главной роли, сообщает пресс-служба Пятого канала.
фото: пресс-служба Пятого канала
Зрителей ожидает рассказ о новых похождениях Алексея Филиппова, которого близкие зовут Филин. Доктор работает за троих, при этом чувствует себя великолепно. Секрет его работоспособности в том, что он почти не спит. Десять лет назад Алексей попал в страшное ДТП, с тех пор в сутках ему доступно 24 часа.
Почти год прошел с тех пор, как новый главврач больницы – мстительная и коварная Наталья Кузнецова — отправила доктора Филиппова в «ссылку» – в больничный морг. Но времени на скуку у талантливого хирурга-травматолога нет. Помимо своей основной деятельности, он помогает бывшим коллегам, делится с ними опытом и советами. Тем временем в самой травматологии царит хаос. Шипилов, которого назначили на место заведующего отделением вместо Филина, не справляется с работой, нервничает и упаковками пьет успокоительные препараты. Черных потихоньку подыскивает себе место в других отделениях клиники. Медсестра Захарова разрывается между желанием остаться в Петербурге и бросить все, уехать в провинцию, куда ее так настойчиво зовут. Решиться на радикальные изменения Ольга пока не готова, ведь в больнице по-прежнему работает тот, к кому она давно неравнодушна.
фото: пресс-служба Пятого канала
Новый сезон иронического детектива начинается с шокирующей новости и буквально взрывает спокойствие больницы. В ДТП погибает заместитель главного врача по финансовым вопросам Капитонов. При проведении вскрытия Филин обнаруживает факты, которые доказывают, что автокатастрофа — не просто несчастный случай, а тщательно спланированное убийство. Филин погружается в расследование обстоятельств трагедии и узнает о финансовых махинациях, которыми занимался погибший. Информация может помочь Шипилову и Филиппову вернуть себе утраченные должности, однако есть те, кто будет совсем не рад таким переменам.
Между тем в Петербург неожиданно для всех возвращается возлюбленная Филина — Катя Громова, долгое время работавшая в Москве под прикрытием и выполнявая секретное задание. Только возвращается она в Северную столицу не одна.
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