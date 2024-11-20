Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Данила Якушев снимается в четвертом сезоне «Филина»

20 ноября
2024 год

Новости кино >>
20 ноября 2024
Стартовали съемки 32-серийного четвертого сезона сериала «Филин» с Данилой Якушевым в главной роли, сообщает пресс-служба Пятого канала.

Данила Якушев снимается в четвертом сезоне «Филина»
фото: пресс-служба Пятого канала

Зрителей ожидает рассказ о новых похождениях Алексея Филиппова, которого близкие зовут Филин. Доктор работает за троих, при этом чувствует себя великолепно. Секрет его работоспособности в том, что он почти не спит. Десять лет назад Алексей попал в страшное ДТП, с тех пор в сутках ему доступно 24 часа.

Почти год прошел с тех пор, как новый главврач больницы – мстительная и коварная Наталья Кузнецова — отправила доктора Филиппова в «ссылку» – в больничный морг. Но времени на скуку у талантливого хирурга-травматолога нет. Помимо своей основной деятельности, он помогает бывшим коллегам, делится с ними опытом и советами. Тем временем в самой травматологии царит хаос. Шипилов, которого назначили на место заведующего отделением вместо Филина, не справляется с работой, нервничает и упаковками пьет успокоительные препараты. Черных потихоньку подыскивает себе место в других отделениях клиники. Медсестра Захарова разрывается между желанием остаться в Петербурге и бросить все, уехать в провинцию, куда ее так настойчиво зовут. Решиться на радикальные изменения Ольга пока не готова, ведь в больнице по-прежнему работает тот, к кому она давно неравнодушна.

Данила Якушев снимается в четвертом сезоне «Филина»
фото: пресс-служба Пятого канала

Новый сезон иронического детектива начинается с шокирующей новости и буквально взрывает спокойствие больницы. В ДТП погибает заместитель главного врача по финансовым вопросам Капитонов. При проведении вскрытия Филин обнаруживает факты, которые доказывают, что автокатастрофа — не просто несчастный случай, а тщательно спланированное убийство. Филин погружается в расследование обстоятельств трагедии и узнает о финансовых махинациях, которыми занимался погибший. Информация может помочь Шипилову и Филиппову вернуть себе утраченные должности, однако есть те, кто будет совсем не рад таким переменам.

Между тем в Петербург неожиданно для всех возвращается возлюбленная Филина — Катя Громова, долгое время работавшая в Москве под прикрытием и выполнявая секретное задание. Только возвращается она в Северную столицу не одна.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   20.11.2024 - 14:30
Как раз на на филина 5,6,7 и т.д. будут выделяться средства. На что еще. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Третий сезон «Филина» с Данилой Якушевым стартует 5 августа
Закончились съемки третьего сезона детектива «Филин» с Данилой Якушевым
Второй сезон «Филина» с Данилой Якушевым стартует 13 марта
Завершились съемки второго сезона «Филина» с Данилой Якушевым
Данила Якушев вернулся к роли «Филина»
«Филин» с Данилой Якушевым стартует 9 августа
Завершились съемки «Филина» с Данилой Якушевым
Данила Якушев стал сыщиком-травматологом
персоны
Данила Якушев
фильмы
Филин

анонс

Скорбим

Николай Глазков
17 ноября ушёл из жизни оперный певец Николай Глазков.
Владимир Левкин
17 ноября ушёл из жизни певец Владимир Левкин.
Светлана Светличная
16 ноября ушла из жизни актриса Светлана Светличная.

День рождения >>

Алексей Баталов
Валерий Ивченко
Амалия Мордвинова
Елена Папанова
Майя Плисецкая
Павел Трубинер
Михаил Ульянов
Сергей Шевкуненко
Обиджан Юнусов
Нед Вон
Бо Дерек
Джереми Джордан
Андреа Райзборо
Риз Уэйкфилд
Флориан Давид Фитц
Шон Янг
все родившиеся 20 ноября >>

Афиша кино >>

Втроём
романтическая комедия
Россия, 2024
Таро
фильм ужасов, экранизация
США, 2024
Реплика
драма, научная фантастика
Россия, 2024
Воплощение
драма
Россия, 2024
Эра
драма
Россия, 2024
Великая
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Австралия, Великобритания, Венгрия, США, Сингапур, 2023
Заговорённая
триллер
Канада, 2024
Конклав
триллер
Великобритания, США, 2024
Мой любимый двортерьер
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Австралия, 2024
Первые ведьмы. Потомство
мистика, фильм ужасов
Швеция, 2024
Зять
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Моя девочка
мистика, триллер
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram