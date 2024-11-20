Российское правительство выделит на производство фильмов дополнительные 2,6 млрд рублей в год

Правительство будет дополнительно выделять по 2,6 млрд рублей ежегодно на поддержку производства отечественных фильмов в 2025-2030 годах. Поручение дал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, уточняется на сайте
кабмина.
«Перед нами стоит масштабная задача повысить качество отечественного кино, сделать его действительно соответствующим традиционным духовно-нравственным ценностям, и при этом оно должно привлекать зрителей, находить путь к их сердцам и быть востребованным, интересным, креативным», –
отметил Мишустин.
За выделение средств из федерального бюджета будут отвечать Министерство финансов и Министерство культуры. Отчитаться о результатах ведомствам предстоит до 20 декабря. Также по поручению премьера Минфин, Минкультуры и Федеральная налоговая служба до 10 декабря займутся проработкой возможности освобождения от уплаты НДС индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере кинопроизводства. А до 5 февраля Минэкономразвития, Минкульту, Минцифры, МИДу, Минпромторгу, Минфину, Россотрудничеству и Росмолодежи следует подготовить предложения по адаптации российского кино для зарубежных рынков и его продвижению на рынки дружественных государств, включая страны, входящие в СНГ, ЕАЭС, БРИКС и ШОС. Кроме того, Мишустин обратил особое внимание на повышение качества подготовки будущих специалистов в сфере кино.
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