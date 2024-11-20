ТВ-3 покажет «Графа Монте-Кристо» с Сэмом Клафлином

ТВ-3 приобрел эксклюзивные права на показ «Графа Монте-Кристо» с Сэмом Клафлином в титульной роли. Согласно пресс-службе телеканала, премьера новой экранизации культового романа французского писателя Александра Дюма состоится в 2025 году.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
Права на показ в России приобретены у международного дистрибьютора сериала Mediawan Rights. Производством адаптации занимается компания Palomar в коллаборации с DEMD. Мировая премьера состоится уже в этом году. Зрители ТВ-3 смогут наблюдать за приключениями графа Монте-Кристо одновременно со всем миром уже совсем скоро.
Свежую экранизацию поставил известный датский режиссер, обладатель премии «Оскара» Билле Аугуст. По его словам, «роман Александра Дюма – одна из величайших историй о мести. И с помощью формата сериала мы сможем рассказать ее настолько глубоко, насколько это возможно, чтобы постараться объять сложный и обширный роман и придать ему захватывающий визуальный стиль. Мы собрали потрясающий актерский состав, который вложил в проект сердце и душу. История Эдмона Дантеса и его драматического стремления отомстить людям, которые украли пятнадцать лет его жизни и его единственную настоящую любовь, никого не оставит равнодушным. В своем неустанном стремлении к мести Эдмон плетет жестокие и изощрённые интриги, в которые попадают не только его враги, но и его близкие, тем самым проливая свет и надежду на человечество и восстанавливая нашу веру в неугасающую силу любви».
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
Зритель вновь окунется в хорошо знакомую историю Эдмона Дантеса, который из-за предательства стал узником замка Иф и впоследствии превратился в графа Монте-Кристо. «Эдмон – очень сложный персонаж, и в сериале мы увидим целых 20 лет из его жизни. На протяжении этого времени он будет меняться и проходить непростой путь: от счастливого моряка до мстительного графа. Воплотить такого культового персонажа на экране – это счастье для любого актера, так что я стараюсь сделать все, что созданный нами образ понравился зрителям», — рассказал о своей роли британский актер Сэм Клафлин.
Также в сериале приняли участие Ана Жирардо в роли Мерседес, Чезаре Таурази в качестве Фернана и Джереми Айронс в образе аббата Фариа. По мнению последнего, «главная причина, по которой эта история до сих пор актуальна, это человеческая природа. Она по сути своей не меняется. Предательство и месть – это то, что ей свойственно, поэтому людям очень понятны мысли и мотивы главного героя. Над этим сериалом было очень приятно работать, и я надеюсь, что зрителям будет приятно его смотреть. Потому что мы не просто играли, мы буквально проживали истории этих героев, стараясь внести в них что-то новое».
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