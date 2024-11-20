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Хавьер Бардем перевоплотится в насильника Макса Кэди в сериале «Мыс страха»

20 ноября
2024 год

Новости кино >>
20 ноября 2024
Хавьер Бардем сыграет насильника Макса Кэди в многосерийном «Мысе страха» от Apple TV+, уверяет Deadline.

Хавьер Бардем перевоплотится в насильника Макса Кэди в сериале «Мыс страха»
фото: blog.screenweek

Спродюсируют новую экранизацию романа Джона Д. Макдональда «Палачи» Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг. Шоураннером сериала назначен Ник Антоска. Сюжет десятисерийного первого сезона будет сосредоточен на супружеской паре адвокатов Аманды и Стива Боуденов, жизнь которых меняется после того, как преступник из их прошлого выходит из тюрьмы.

В первой адаптации, снятой Дж. Ли Томпсоном в 1962 году, солировали Роберт Митчем и Грегори Пек. Скорсезе адаптировал литературный оригинал в 1991-м — в его триллере «Мыс страха» сыграли Роберт Де Ниро, Ник Нолти, Джессика Лэнг и Джулиет Льюис.
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