Хавьер Бардем перевоплотится в насильника Макса Кэди в сериале «Мыс страха»

Хавьер Бардем
сыграет насильника Макса Кэди в многосерийном «Мысе страха» от Apple TV+, уверяет Deadline
.
Спродюсируют новую экранизацию романа Джона Д. Макдональда «Палачи» Мартин Скорсезе
и Стивен Спилберг
. Шоураннером сериала назначен Ник Антоска. Сюжет десятисерийного первого сезона будет сосредоточен на супружеской паре адвокатов Аманды и Стива Боуденов, жизнь которых меняется после того, как преступник из их прошлого выходит из тюрьмы.
В первой адаптации, снятой Дж. Ли Томпсоном в 1962 году, солировали Роберт Митчем
и Грегори Пек
. Скорсезе адаптировал литературный оригинал в 1991-м — в его триллере «Мыс страха
» сыграли Роберт Де Ниро
, Ник Нолти
, Джессика Лэнг
и Джулиет Льюис
.
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