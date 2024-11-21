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Ирония судьбы по-японски: «Запрещенный крот» обзавелся первым тизером (с голосом Сатору Годзё)

21 ноября
2024 год

Новости кино >>
21 ноября 2024
Студия Brain's BaseДюрарара!!», «Чудовище за соседней партой») поделилась первым роликом аниме «Запрещенный крот». Премьера сериала по одноименной манге Нацуми Эгути, создательницы «Хладнокровного Ходзуки», намечена на июль 2025 года.


В одной из общественных бань, затерянной в закоулках современного Токио, проживает отшельник Момоюки Могура, называющий себя Кротом. В силу неизвестных причин ему закрыт путь в загробный мир, поэтому он собирает блуждающие огоньки — ониби, надеясь, что это поможет снять «бан». Говорят, что каждый, кто с ним сталкивается, начинает видеть сверхъестественные и пугающие вещи. Именно это происходит с юношей Маки и девушкой Яэко: возвращаясь домой из ближайшей идзакаи, студенты видят, как на голову незнакомца падает увесистый словарь Кодзиэн. Окровавленный Могура (а это был именно он) отказывается от помощи скорой и полиции, а после странной встречи у ребят проявляются необычные способности.

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За постановку мистического сэйнэна взялся Хироси ИсиодориШкольный переполох», «Моя малышка»), сценарий пишет Синдзо ФудзитаДля тебя, Бессмертный», «Мастер Китон»), за чардиз отвечает Ёко ТанабэСалатник чудаков», «Мастер на все руки Сайто»), а музыку сочиняет Томоки ХасэгаваПрощай, унылый учитель», «История о дедушке и бабушке, которые вернулись к своей молодости»).

Ирония судьбы по-японски: «Запрещенный крот» обзавелся первым тизером (с голосом Сатору Годзё)

Юити Накамура, голос Сатору Годзё из «Магической битвы» и Дзая из «Ниндзя Камуи», озвучит несчастного Крота. Сэйю поделился впечатлениями: «Меня поразил уникальный стиль повествования, в котором комические элементы органично переплетаются с описанием странностей героев. Также затрагиваются некоторые аспекты [Второй мировой] войны. Персонажи тщательно проработаны, а динамичные диалоги позволяют глубже погрузиться в сюжет».

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Ирония судьбы по-японски: «Запрещенный крот» обзавелся первым тизером (с голосом Сатору Годзё) фотографии
Ирония судьбы по-японски: «Запрещенный крот» обзавелся первым тизером (с голосом Сатору Годзё) фотографии
Ирония судьбы по-японски: «Запрещенный крот» обзавелся первым тизером (с голосом Сатору Годзё) фотографии
Ирония судьбы по-японски: «Запрещенный крот» обзавелся первым тизером (с голосом Сатору Годзё) фотографии
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