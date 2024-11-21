Ирония судьбы по-японски: «Запрещенный крот» обзавелся первым тизером (с голосом Сатору Годзё)

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В прокате с 28 ноября

Фильм «Любовь и голуби» вновь выходит на большие экраны

«Лучшее во мне»: Если в сердце живет любовь

Павел Прилучный валяет дурака в комедии о шпионах и супергероях

«УничтоЖанна»: Абсурд — это то, что нам сегодня нужно

Родители настояли, чтобы Аня взяла паузу в работе на год

«Аня совсем не блатная»: Юлия Пересильд рассказала, как дочь совмещает работу и учёбу

Интервью

Энтони Пенроуз: «Мать ничего не говорила о войне те 20 лет, что я ее знал»

Автор книги «Жизнь Ли Миллер» о работе над фильмом «Великая» с Кейт Уинслет в главной роли