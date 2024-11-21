Ирония судьбы по-японски: «Запрещенный крот» обзавелся первым тизером (с голосом Сатору Годзё)

Студия Brain's Base
(«Дюрарара!!
», «Чудовище за соседней партой
») поделилась первым роликом аниме «Запрещенный крот
». Премьера сериала по одноименной манге Нацуми Эгути
, создательницы «Хладнокровного Ходзуки
», намечена на июль 2025 года.
В одной из общественных бань, затерянной в закоулках современного Токио, проживает отшельник Момоюки Могура, называющий себя Кротом. В силу неизвестных причин ему закрыт путь в загробный мир, поэтому он собирает блуждающие огоньки — ониби
, надеясь, что это поможет снять «бан». Говорят, что каждый, кто с ним сталкивается, начинает видеть сверхъестественные и пугающие вещи. Именно это происходит с юношей Маки и девушкой Яэко: возвращаясь домой из ближайшей идзакаи
, студенты видят, как на голову незнакомца падает увесистый словарь Кодзиэн
. Окровавленный Могура (а это был именно он) отказывается от помощи скорой и полиции, а после странной встречи у ребят проявляются необычные способности.
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«Хикико» — забытый 3D-хоррор по мотивам современного японского фольклора
За постановку мистического сэйнэна
взялся Хироси Исиодори
(«Школьный переполох
», «Моя малышка
»), сценарий пишет Синдзо Фудзита
(«Для тебя, Бессмертный
», «Мастер Китон
»), за чардиз отвечает Ёко Танабэ
(«Салатник чудаков
», «Мастер на все руки Сайто
»), а музыку сочиняет Томоки Хасэгава
(«Прощай, унылый учитель
», «История о дедушке и бабушке, которые вернулись к своей молодости
»).
Юити Накамура
, голос Сатору Годзё
из «Магической битвы
» и Дзая
из «Ниндзя Камуи
», озвучит несчастного Крота. Сэйю поделился впечатлениями: «Меня поразил уникальный стиль повествования, в котором комические элементы органично переплетаются с описанием странностей героев. Также затрагиваются некоторые аспекты [Второй мировой] войны. Персонажи тщательно проработаны, а динамичные диалоги позволяют глубже погрузиться в сюжет
».
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