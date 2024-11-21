На Российскую национальную премию Russian Creative Awards 2024 претендуют свыше 1000 проектов

Свыше 1000 заявок поступило на Российскую национальную премию Russian Creative Awards 2024, ежегодно отмечающую лучшие проекты в сфере креативных индустрий. Награждение финалистов и лауреатов состоится 29 ноября в Московском концертном зале «Зарядье». Об этом сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации «Креативная экономика», выступающей организатором премии.
Заявочная кампания на участие в отборе проходила на официальном сайте премии и завершилась 18 ноября. Самыми популярными номинациями среди соискателей стали «Креативный проект, развивающий сельскую территорию», «Креативный проект, развивающий город» и «Просветительский проект». Также в числе наиболее востребованных у авторов направлений – специальная номинация для молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий. Самое большое количество заявленных проектов связано с индустрией кино и видео, изобразительным искусством и ДПИ, исполнительскими искусствами. Авторы представляют более 60 регионов России, пять заявленных проектов объединили представителей нескольких субъектов. Самыми активными были заявители из Москвы, Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга.
Большому жюри, в состав которого вошли признанные мастера медиа, искусства, культуры, образования, архитектуры, IT и других креативных индустрий, предстоит определить победителей в 12 номинациях. Члены жюри также имели право самостоятельно номинировать проекты. Оценивать работы будут саксофонист Игорь Бутман, заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, писатели Сергей Лукьяненко, Александр Цыпкин, генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова, гендиректор ИРИ Алексей Гореславский, церковный и общественный деятель Владимир Легойда, гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и другие. По словам директора премии и президента «Креативной экономики» Марины Монгуш (Абрамовой), в этом году проекты будут оцениваться также по новому критерию – трансляции ценностей: «Традиционные ценности – это не просто словосочетание, которое используют в официальных документах, а это – ценность жизни, общности, крепкой семьи, совместного труда. Мы понимаем, что любой креативный продукт несет определенные ценности, смыслы, идеи и на наш взгляд, сегодня очень важно это учитывать и потому появился этот критерий отбора».
фото: пресс-служба премии
«Мы все живем в мире креативного контента, потребляем его в больших объемах. По данным Mediascope, в среднем каждый россиянин проводит только в своем мобильном около четырех часов в день — и все это время так или иначе соприкасается с контентом. А есть еще растущее потребление контента на стримингах, видеоигры, ТВ... Премия Russian Creative Awards выступает навигатором в этом потоке: что важно и нужно людям сейчас, что мы предлагаем и будем предлагать молодежи и детям, какой контент стоит зрительского внимания. Мы получили более чем 1000 действительно интересных для анализа проектов, из которых постараемся выбрать лучшие», — прокомментировал генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.
Стадия отбора проектов позволяет увидеть и поддержать интересные инициативы, даже если они не станут победителями. При выборе лучших проектов важны как востребованность, так и социальное воздействие, считает член большого жюри, директор по взаимодействию с креативными индустриями и талантами в HiFi-стриминге «Звук» Александр Гагиев: «На нашем рынке есть одна неоспоримая величина – востребованность. Есть еще одна важная вещь, которая не всегда коррелирует с востребованностью, потому что массовая культура работает с текущими уже сформированными вкусовыми предпочтениями аудитории. Есть проекты, развивающие и формирующие хороший вкус. И им тоже чрезвычайно нужно признание. Поэтому такие премии важны: они, с одной стороны, дают признание проектам, которые обладают потенциалом к большому масштабированию и востребованности, а с другой стороны, могут дать признание нишевым проектам, которые обладают значимой социальной функцией и формируют хороший вкус».
фото: пресс-служба премии
Генеральным информационным партнером премии выступает ТАСС. Среди официальных информационных партнеров — Культура РФ, AdIndex, Shkulev Media Holding и Кино-Театр.Ру. Партнерами номинаций заявлены «Россельхозбанк» и «Таврида.АРТ», а партнером премии — 1С Game Studios.
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