В «Иллюзионе» состоится вторая «viju ночь эмоций: все оттенки страха»

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В прокате с 28 ноября

Фильм «Любовь и голуби» вновь выходит на большие экраны

Известный оператор — о выборе натуры для фильма «Втроем», поиске нового киноязыка в дебютах и о том, почему фестивальные призы нужнее молодым

Интервью

Энтони Пенроуз: «Мать ничего не говорила о войне те 20 лет, что я ее знал»

Автор книги «Жизнь Ли Миллер» о работе над фильмом «Великая» с Кейт Уинслет в главной роли