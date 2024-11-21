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В «Иллюзионе» состоится вторая «viju ночь эмоций: все оттенки страха»

21 ноября
2024 год

Новости кино >>
21 ноября 2024
В Москве 27 ноября состоится вторая «viju ночь эмоций» от пакета телеканалов viju+, которая будет посвящена всем оттенкам страха. Гостей вечера ждут сцены из культовых фильмов, обсуждения с топовыми экспертами, встреча с любимыми киногероями и исследование не только светлых, но и темных уголков души, уточняет пресс-служба холдинга «Виасат».

В «Иллюзионе» состоится вторая «viju ночь эмоций: все оттенки страха»
фото: пресс-служба холдинга «Виасат»

Зрителям покажут эпизоды из фильмов разных жанров, которые охватят все грани страха – от легкого волнения до ужасающих фобий. Каждый «эмоциональный сет» будет сопровождаться обсуждением и разбором, позволяя зрителям взглянуть на фильмы под другим углом. Кроме того, все желающие смогут задать вопросы приглашенным кинокритикам и психологу. Эксперты расскажут про загадочный «эффект "зловещей долины"», объяснят, чем тревога отличается от тревожности, затронут тему фобий и раскроют рецепт идеального хоррора.

Спикерами станут программный директор «Хоррор Феста», куратор секции «Дикие ночи» на ММКФ и основатель компании Midnight Егор Москвитин, главный редактор портала «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов и эксперт в области психосоматики и недирективного гипноза, EMDR-терапевт Максим Коваленко. Среди гостей заявлены известные российские актеры, режиссеры, теле- и радиоведущие, блогеры и другие. Для того, чтобы попасть на мероприятие, следует зарегистрироваться здесь. «Ночь эмоций» пройдет 27 ноября в Большом зале кинотеатра «Иллюзион». Участие бесплатное. Сбор гостей – в 19:00, начало – в 20:00.
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