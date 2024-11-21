Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кинокарта
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Закончились съемки восьмого сезона сериала «По законам военного времени» с Климовой и Панкратовым-Черным

21 ноября
2024 год

Новости кино >>
21 ноября 2024
В Москве подошли к концу съемки восьмого сезона военно-исторической драмы Алексея Карелина «По законам военного времени». В сериале сыграли Екатерина Климова, Александр Панкратов-Черный, Дмитрий Лавров, Екатерина Вуличенко, Виталий Кудрявцев, Василий Копейкин, Константин Милованов, Сергей Черданцев и Алексей Коряков. Телепремьера запланирована в эфире Первого канала в 2025 году, сообщает пресс-служба телеканала.

Закончились съемки восьмого сезона сериала «По законам военного времени» с Климовой и Панкратовым-Черным
фото: пресс-служба Первого канала

«Вот и завершились съемки восьмого сезона сериала "По законам военного времени" – было крайне интересно, в меру сложно и нервно, но все получилось! Я постарался соблюсти все знаковые вещи, присущие этому многосерийному фильму. При этом удалось привнести и свое видение развития характеров уже полюбившихся зрителю персонажей. Надеюсь, не разочарую! Новые события, новые повороты в судьбах будут любопытны и возможно даже удивят тех, кто уже давно следит за нашими героями. С удовольствием поработав, мы с таким же удовольствием заканчиваем съемочный период. Впереди еще много того, что нужно сделать, чтобы фильм вышел на экраны абсолютно законченным. Мне было очень интересно работать, хотелось бы, чтобы и зрителю было также интересно смотреть», — говорит режиссер Алексей Карелин.

События сезона разворачиваются в августе 1942-го под Сталинградом. На подступах к городу идут ожесточенные бои. Бомбежки усиливаются. Под ударом все транспортные узлы и коридоры. Напряжение растет. Активизировались бандитские группировки, работают немецкие диверсанты. На помощь военной прокуратуре направлены Светлана Елагина (Климова) и Егор Шилов (Лавров). Но, по прибытии в город, прямо на их глазах взрывают группу следователей прокуратуры. Теперь дуэту предстоит не только вычислить группу диверсантов, которые все время находятся на шаг впереди, но и раскрыть череду самых разных преступлений. Под подозрением окажется и сама Елагина. Ведь главный враг притаился среди своих. По словам Дмитрия Лаврова, «в новых сериях зрителей ждут захватывающие сюжеты. У моего героя Шилова будут интересные и неожиданные повороты, как и у других персонажей. Главная изюминка нашего проекта заключается именно в неожиданных моментах сценария. Герои известны с первого сезона, а вот то, как они живут в новых обстоятельствах, как реагируют на вызовы, решают задачи, переживают события – вот за этим, мне кажется, и приходит наблюдать зритель, который любит это кино. Именно поэтому поклонники сериала до сих пор тянутся за ним, несмотря на отсутствие одного из главных героев, который был на протяжении пяти сезонов. Поэтому рекомендую зрителям нажать кнопку и посмотреть, что же мы еще придумали для них».

Закончились съемки восьмого сезона сериала «По законам военного времени» с Климовой и Панкратовым-Черным
фото: пресс-служба Первого канала

«Из сезона в сезон мы стараемся быть честными по отношению к зрителю – включёнными в материал, над которым работаем. Сценаристы прописывают линии героев так, что мы постоянно эмоционально подключаемся. Дети, любовь, потери – все построено на человеческих страстях. Моя героиня Светлана Петровна – женщина впечатлительная и добрая. Мне кажется, ее спасает именно человечность, то, как она все тонко чувствует. Наверное, за это ее и полюбили зрители – в ней очень много человеческого: дела делами, а душа душой.
С годами ее визуальный образ становится проще. Я учитываю всю критику, которую слышу в ее адрес – слишком много кудрей или косметики, например. И сейчас мы уходим в натуральность, естественность. С Шиловым у них очень доверительные отношения, но дружеские, партнерские. Та любовь, что на всю жизнь была у них с Иваном Рокотовым, и было бы предательством играть еще какие-либо чувства к другому мужчине», — рассказала Екатерина Климова.

Съемки продолжения прошли в подмосковных городах Подольске, Балашихе и Люберцах, в локациях усадеб Михайловское, Узкое, Ивановское, а также на территории Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские». «Спасибо режиссерам этого проекта, что в каждом сезоне нам артистам разрешают импровизировать. И когда ко мне на улице люди обращаются по имени моего персонажа Григория Ивановича, я понимаю, что старшина Федоренко стал для них живым, естественным, можно сказать народным.
Это человек невероятно тяжелой судьбы. Он пережил страшные потери близких, и незаживающее горе живет в его душе, отражается в глазах… Но он не потерял юмора – его речь пересыпана поговорками и особенными словечками. Фирменное "а я че?, я ниче!" стало узнаваемым, ушло в народ. При этом в нем нет поверхностности, он очень внимательно относится к людям. И особенно подчеркнуто серьезен с детьми, говорит с ними как со взрослыми и всегда сам готов к ним прислушаться. В этом сезоне на мне большая ответственность, поскольку по сюжету события переместились ближе к началу войны, идут Сталинградские события, а значит мой герой соответственно моложе по возрасту. Поэтому нужно держать спинку, менять походку, быть бодрячком – вот за этим пристально слежу!», — поделился Александр Панкратов-Черный.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Екатерина Климова и Александр Панкратов-Черный снимаются в восьмом сезоне сериала «По законам военного времени»
Климова и Панкратов-Чёрный окажутся в освобожденной Литве в седьмом сезоне сериала «По законам военного времени»
Завершились съемки пятого сезона «По законам военного времени» с Евгением Воловенко и Екатериной Климовой
Евгений Воловенко, Екатерина Климова и Александр Панкратов-Чёрный продолжают жить «По законам военного времени»
Екатерина Климова будет выстраивать послевоенную жизнь
Екатерина Климова, Евгений Воловенко и Александр Панкратов-Чёрный отправятся в Одессу
Екатерина Климова вернулась к роли следователя Елагиной
Поиск по меткам
Первый канал
персоны
Екатерина ВуличенкоАлексей КарелинЕкатерина КлимоваВасилий КопейкинАлексей КоряковВиталий КудрявцевДмитрий Лавров (III)Константин МиловановАлександр Панкратов-ЧёрныйСергей Черданцев
фильмы
По законам военного времениПо законам военного времени-8

фотографии >>
Закончились съемки восьмого сезона сериала «По законам военного времени» с Климовой и Панкратовым-Черным фотографии
Закончились съемки восьмого сезона сериала «По законам военного времени» с Климовой и Панкратовым-Черным фотографии
Закончились съемки восьмого сезона сериала «По законам военного времени» с Климовой и Панкратовым-Черным фотографии
Закончились съемки восьмого сезона сериала «По законам военного времени» с Климовой и Панкратовым-Черным фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

День рождения >>

Иева Андреевайте
Михаил Глузский
Михаил Голубович
Виктория Горшенина
Людмила Зайцева
Алексей Колган
Сергей Колешня
Тамара Носова
Валерия Шкирандо
Стив Броуди
Мария Казарес
Джена Мэлоун
Харольд Рамис
Линдси Хон
Голди Хоун
Николетт Шеридан
все родившиеся 21 ноября >>

Афиша кино >>

Втроём
романтическая комедия
Россия, 2024
Воплощение
драма
Россия, 2024
Реплика
драма, научная фантастика
Россия, 2024
Таро
фильм ужасов, экранизация
США, 2024
Эра
драма
Россия, 2024
Заговорённая
триллер
Канада, 2024
Зять
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Великая
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Австралия, Великобритания, Венгрия, США, Сингапур, 2023
Конклав
триллер
Великобритания, США, 2024
Мой любимый двортерьер
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
Австралия, 2024
Первые ведьмы. Потомство
мистика, фильм ужасов
Швеция, 2024
УничтоЖанна
супергеройская комедия
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?