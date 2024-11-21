Закончились съемки восьмого сезона сериала «По законам военного времени» с Климовой и Панкратовым-Черным

«Вот и завершились съемки восьмого сезона сериала "По законам военного времени" – было крайне интересно, в меру сложно и нервно, но все получилось! Я постарался соблюсти все знаковые вещи, присущие этому многосерийному фильму. При этом удалось привнести и свое видение развития характеров уже полюбившихся зрителю персонажей. Надеюсь, не разочарую! Новые события, новые повороты в судьбах будут любопытны и возможно даже удивят тех, кто уже давно следит за нашими героями. С удовольствием поработав, мы с таким же удовольствием заканчиваем съемочный период. Впереди еще много того, что нужно сделать, чтобы фильм вышел на экраны абсолютно законченным. Мне было очень интересно работать, хотелось бы, чтобы и зрителю было также интересно смотреть», — говорит режиссер Алексей Карелин.
События сезона разворачиваются в августе 1942-го под Сталинградом. На подступах к городу идут ожесточенные бои. Бомбежки усиливаются. Под ударом все транспортные узлы и коридоры. Напряжение растет. Активизировались бандитские группировки, работают немецкие диверсанты. На помощь военной прокуратуре направлены Светлана Елагина (Климова) и Егор Шилов (Лавров). Но, по прибытии в город, прямо на их глазах взрывают группу следователей прокуратуры. Теперь дуэту предстоит не только вычислить группу диверсантов, которые все время находятся на шаг впереди, но и раскрыть череду самых разных преступлений. Под подозрением окажется и сама Елагина. Ведь главный враг притаился среди своих. По словам Дмитрия Лаврова, «в новых сериях зрителей ждут захватывающие сюжеты. У моего героя Шилова будут интересные и неожиданные повороты, как и у других персонажей. Главная изюминка нашего проекта заключается именно в неожиданных моментах сценария. Герои известны с первого сезона, а вот то, как они живут в новых обстоятельствах, как реагируют на вызовы, решают задачи, переживают события – вот за этим, мне кажется, и приходит наблюдать зритель, который любит это кино. Именно поэтому поклонники сериала до сих пор тянутся за ним, несмотря на отсутствие одного из главных героев, который был на протяжении пяти сезонов. Поэтому рекомендую зрителям нажать кнопку и посмотреть, что же мы еще придумали для них».
фото: пресс-служба Первого канала
«Из сезона в сезон мы стараемся быть честными по отношению к зрителю – включёнными в материал, над которым работаем. Сценаристы прописывают линии героев так, что мы постоянно эмоционально подключаемся. Дети, любовь, потери – все построено на человеческих страстях. Моя героиня Светлана Петровна – женщина впечатлительная и добрая. Мне кажется, ее спасает именно человечность, то, как она все тонко чувствует. Наверное, за это ее и полюбили зрители – в ней очень много человеческого: дела делами, а душа душой.
С годами ее визуальный образ становится проще. Я учитываю всю критику, которую слышу в ее адрес – слишком много кудрей или косметики, например. И сейчас мы уходим в натуральность, естественность. С Шиловым у них очень доверительные отношения, но дружеские, партнерские. Та любовь, что на всю жизнь была у них с Иваном Рокотовым, и было бы предательством играть еще какие-либо чувства к другому мужчине», — рассказала Екатерина Климова.
Съемки продолжения прошли в подмосковных городах Подольске, Балашихе и Люберцах, в локациях усадеб Михайловское, Узкое, Ивановское, а также на территории Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские». «Спасибо режиссерам этого проекта, что в каждом сезоне нам артистам разрешают импровизировать. И когда ко мне на улице люди обращаются по имени моего персонажа Григория Ивановича, я понимаю, что старшина Федоренко стал для них живым, естественным, можно сказать народным.
Это человек невероятно тяжелой судьбы. Он пережил страшные потери близких, и незаживающее горе живет в его душе, отражается в глазах… Но он не потерял юмора – его речь пересыпана поговорками и особенными словечками. Фирменное "а я че?, я ниче!" стало узнаваемым, ушло в народ. При этом в нем нет поверхностности, он очень внимательно относится к людям. И особенно подчеркнуто серьезен с детьми, говорит с ними как со взрослыми и всегда сам готов к ним прислушаться. В этом сезоне на мне большая ответственность, поскольку по сюжету события переместились ближе к началу войны, идут Сталинградские события, а значит мой герой соответственно моложе по возрасту. Поэтому нужно держать спинку, менять походку, быть бодрячком – вот за этим пристально слежу!», — поделился Александр Панкратов-Черный.
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