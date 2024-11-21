Иван Колесников, Дарья Мороз и Павел Трубинер снялись в шпионском детективе «Разящий луч»

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«Лучшее во мне»: Если в сердце живет любовь

Что нужно знать о новой экранизации книги Юлиана Семенова

Интервью

Алишер Хамидходжаев: «Это непродуктивно — давить авторитетом»

Известный оператор — о выборе натуры для фильма «Втроем», поиске нового киноязыка в дебютах и о том, почему фестивальные призы нужнее молодым