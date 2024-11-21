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Иван Колесников, Дарья Мороз и Павел Трубинер снялись в шпионском детективе «Разящий луч»

21 ноября
2024 год

Новости кино >>
21 ноября 2024
Завершились съемки восьмисерийного шпионского детектива Алексея Мурадова «Разящий луч» с Иваном Колесниковым, Дарьей Мороз, Павлом Трубинером, Кириллом Гребенщиковым, Евгением Харитоновым и Мариной Петренко в главных ролях. Телепремьера сериала состоится на РЕН ТВ. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Иван Колесников, Дарья Мороз и Павел Трубинер снялись в шпионском детективе «Разящий луч»
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ

По сюжету КГБ СССР встревожен попытками ЦРУ проникнуть в секреты лаборатории нобелевского лауреата Николая Басова (Харитонов), разрабатывающей лазеры для противоракетной обороны. Полковник КГБ Валентин Симагин (Гребенщиков) вербует Кима Никанорова (Колесников), бывшего сотрудника лаборатории, ставшего валютным спекулянтом. Он должен стать каналом дезинформации для американцев о деятельности лаборатории. Кима устраивают снова работать к Басову и помогают ему установить контакты с резидентом ЦРУ. Все идет по плану КГБ, но вскоре Ким сталкивается с очень опытной и изощренной противницей – агентом ЦРУ с позывным Леонардо (Мороз). Она подозревает, что Ким – подставная фигура КГБ. По словам Ивана Колесникова, его герой, как и он, «легок в своем отношении к жизни. Это свойство помогает ему существовать в постоянной ситуации выбора – как в профессии, так и в личных отношениях. По мере развития сюжета он попадает в самые сложные ситуации, и эти вызовы подталкивают его к переоценке – он взрослеет и понимает, что в жизни все не так уж просто».

«Работая над ролью, я предпочитаю не придумывать заранее, а «рождать» на площадке: искать какие-то штрихи и подробности жизни моего персонажа, – признается Кирилл Гребенщиков. – Мой герой неоднозначный, я бы сказал так: он – персонаж с сюрпризом. В нем есть зло и добро, черное и белое. Именно этим он мне и понравился. Всегда интересно играть человека, в котором борются два начала: как он стоит перед выбором и как его делает, на что опирается и что с ним происходит в момент решения. С режиссером Алексеем Мурадовым мы уже вместе работали, коллеги все просто замечательные. Если было совсем тяжело – начинали шутить, ирония всегда выручает».

Иван Колесников, Дарья Мороз и Павел Трубинер снялись в шпионском детективе «Разящий луч»
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ

Оператором шпионского детектива выступает Улугбек Хамраев. В сериале также играют Анна Воркуева, Сергей Комаров и Владимир Виноградов. «Мой персонаж – ученый Николай Басов – одержим идеей создания лазера, и эта одержимость настолько органично ему подходит, что становится неотъемлемой частью его личности, – утверждает Евгений Харитонов. – Его открытия уничтожают старые представления и приводят к новой эре в области физики и изобретений. Это сложно передать напрямую, но получается через его поступки и работу. И хотелось бы показать, какой это огромной силы человек, при этом легкий и понятный зрителю».

Съемки проходили в Москве и подмосковных дворянских усадьбах Виноградово и Суханово, а также в Доме-музее семьи А. И. Морозова. Над сериалом работают РЕН ТВ и Star Media Vision при поддержке Института развития интернета. «Мой персонаж вынужден вернуться из ФРГ в Москву, где оказывается в привычной для него игре двух разведок. Он – классический разведчик: собранный, уверенный, незаметный, как и подобает людям этой профессии. Это абсолютно положительный герой, без отрицательных сторон, как говорится, все при нем», — рассказал Павел Трубинер, сыгравший советского агента Баума.

Иван Колесников, Дарья Мороз и Павел Трубинер снялись в шпионском детективе «Разящий луч»
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ

«В нашем проекте зрители увидят не стереотипных ученых советской эпохи, а настоящих первопроходцев науки, которые были на шаг впереди всего мира. Эти люди двигали науку вперед, одержимые своими идеями. Они могли работать сутками в лабораториях и при этом жили яркой, полной жизнью – влюблялись, расставались, снова встречались. Моя героиня – одна из таких. Это отражается в ее образе, в том, как она одевается. Мы с художником по костюмам тщательно прорабатывали ее стиль. В кадре вы не увидите женщин с серыми лицами – у нас яркие, харизматичные женские персонажи, интересные как внешне, так и внутренне. Я уверена, что зрители полюбят этот проект за то, как мы изобразили особую атмосферу времени и людей, которые тогда жили и творили. Это история, созданная с глубоким пониманием и любовью к той эпохе. Она пронизана теплом и наполнена многогранными героями, которых нельзя разделить на "хороших" и "плохих". Они попадают в сложные ситуации, но всегда выбираются с горящими глазами и горячим сердцем – это и захватывает», – делится Марина Петренко, исполнительница роли Веры, молодого ученого и подруги Кима Никанорова.
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Дарья Мороз, Иван Колесников и Павел Трубинер сыграют в шпионском детективе «Разящий луч»
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Иван Колесников, Дарья Мороз и Павел Трубинер снялись в шпионском детективе «Разящий луч» фотографии
Иван Колесников, Дарья Мороз и Павел Трубинер снялись в шпионском детективе «Разящий луч» фотографии
Иван Колесников, Дарья Мороз и Павел Трубинер снялись в шпионском детективе «Разящий луч» фотографии
Иван Колесников, Дарья Мороз и Павел Трубинер снялись в шпионском детективе «Разящий луч» фотографии
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