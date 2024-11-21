Найдена актриса на роль дочери Сидни Прескотт в седьмом «Крике»

Изабель Мэй
сыграет дочь Сидни Прескотт в седьмой части популярной слэшер-серии «Крик
» от Paramount Pictures, уверяет Deadline
.
Из старой гвардии, прежде всего, вернется к роли журналистки Гейл Уэзерс Кортни Кокс
. Актриса является единственной актрисой, которая появилась во всех шести предыдущих частях слэшера. Она дала согласие на участие в седьмом фильме после того, как звезда серии Нив Кэмпбелл
, отказавшаяся от съемок в «Крике 6
» из-за низкого гонорара, заявила о возвращении к образу Сидни Прескотт. Поговаривают также, что Патрик Демпси
, засветившийся в «Крике 3
», вновь появится в качестве детектива Марка Кинкейда, который по сюжету стал мужем Сидни.
Режиссерское кресло будущей картины занял сам автор «Крика» Кевин Уильямсон
, сотрудничавший с Уэсом Крэйвеном
на съемках первой, второй и четвертой частей. Однако за сценарий вместо него отвечает Гай Бьюсик
, придумавший дальнейшее развитие сюжета совместно с Джеймсом Вандербилтом
. Лента выйдет в прокат 27 февраля 2026-го.
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«Крик»: Бойня номер пять
У «Крика 7» складывается непростая судьба. Осенью 2023-го стало известно, что перезапуск серии лишился двух главных звезд — Дженны Ортеги
и Мелиссы Барреры
, сыгравших сестер Тару и Сэм Карпентер. Все началось с высказываний Барреры в защиту Палестины. Актриса обратила внимание, что Израиль по сути устроил геноцид в Секторе Газа, после чего студия Spyglass поспешила разорвать с ней контракт. Следом за коллегой хлопнула дверью перед носом продюсеров и Ортега, назвав причиной своего ухода конфликт в расписании из-за занятости во втором сезоне сериала «Уэнздэй
» и других фильмах. Следом за актрисами покинул режиссерский пост Кристофер Лэндон
, и судьба продолжения повисла на волоске от закрытия.
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