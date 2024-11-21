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Найдена актриса на роль дочери Сидни Прескотт в седьмом «Крике»

21 ноября
2024 год

Новости кино >>
21 ноября 2024
Изабель Мэй сыграет дочь Сидни Прескотт в седьмой части популярной слэшер-серии «Крик» от Paramount Pictures, уверяет Deadline.

Найдена актриса на роль дочери Сидни Прескотт в седьмом «Крике»
фото: fearhq.com

Из старой гвардии, прежде всего, вернется к роли журналистки Гейл Уэзерс Кортни Кокс. Актриса является единственной актрисой, которая появилась во всех шести предыдущих частях слэшера. Она дала согласие на участие в седьмом фильме после того, как звезда серии Нив Кэмпбелл, отказавшаяся от съемок в «Крике 6» из-за низкого гонорара, заявила о возвращении к образу Сидни Прескотт. Поговаривают также, что Патрик Демпси, засветившийся в «Крике 3», вновь появится в качестве детектива Марка Кинкейда, который по сюжету стал мужем Сидни.

Режиссерское кресло будущей картины занял сам автор «Крика» Кевин Уильямсон, сотрудничавший с Уэсом Крэйвеном на съемках первой, второй и четвертой частей. Однако за сценарий вместо него отвечает Гай Бьюсик, придумавший дальнейшее развитие сюжета совместно с Джеймсом Вандербилтом. Лента выйдет в прокат 27 февраля 2026-го.

Читать рецензию «Крик»: Бойня номер пять
У «Крика 7» складывается непростая судьба. Осенью 2023-го стало известно, что перезапуск серии лишился двух главных звезд — Дженны Ортеги и Мелиссы Барреры, сыгравших сестер Тару и Сэм Карпентер. Все началось с высказываний Барреры в защиту Палестины. Актриса обратила внимание, что Израиль по сути устроил геноцид в Секторе Газа, после чего студия Spyglass поспешила разорвать с ней контракт. Следом за коллегой хлопнула дверью перед носом продюсеров и Ортега, назвав причиной своего ухода конфликт в расписании из-за занятости во втором сезоне сериала «Уэнздэй» и других фильмах. Следом за актрисами покинул режиссерский пост Кристофер Лэндон, и судьба продолжения повисла на волоске от закрытия.
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