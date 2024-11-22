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Сергей Чихачев попробует выбраться из космической тюрьмы в продолжении «Кибердеревни»

22 ноября
2024 год

Новости кино >>
22 ноября 2024
Стартовали съемки второго сезона сай-фай комедии «Кибердеревня». К своим ролям вернутся Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Елена Махова, Артем Семакин, Ольга Жевакина, Влада Лукина, Маргарита Силаева, а Сергей Бурунов вновь подарит свой голос Робогозину. Премьера продолжения состоится на Кинопоиске в 2025 году, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Сергей Чихачев попробует выбраться из космической тюрьмы в продолжении «Кибердеревни»
фото: пресс-служба Кинопоиска

«Первый сезон "Кибердеревни" стал самой успешной комедией 2023 года на Кинопоиске — его посмотрело уже 4,5 миллиона подписчиков. И мы рады, что вокруг проекта рождается целая вселенная, что у него есть преданные фанаты, которые могут соприкасаться с любимыми героями даже в перерыве между сезонами. И не зря, потому что второй сезон обещает быть еще насыщеннее, круче и динамичнее — уверены, поклонникам Николая и Робогозина понравится», — говорит руководитель Плюс Студии и продюсер сериала Михаил Китаев.

Сюжет второго сезона «Кибердеревни» разворачивается спустя год с момента событий первого. Голограмма Галя вселилась в тело всемогущего Барагозина и стала сильной как никогда. Николай заперт в космической тюрьме. Ему и его другу Робогозину предстоит бросить вызов могущественной Гале, выпутаться из сложной ситуации и решить проблемы, которые они создали сами.

«Без спойлеров: зрителей ждет еще больше миров, планет, роботов и приключений! Но, важно, останется семья, любовь к которой Николай проносит через световые годы. Зрителей обязательно ждут захватывающие погони на Буле и много сильных веселых и драматических историй», — добавляет креативный продюсер Илья Шутов.

Сергей Чихачев попробует выбраться из космической тюрьмы в продолжении «Кибердеревни»
фото: пресс-служба Кинопоиска

Режиссером второго сезона (а также первого и YouTube-роликов) стал Сергей Васильев, а оператором выступает Роман Коробко.

«В новом сезоне героям будет сложно, а зрителям интересно. Иногда грустно, но больше весело и увлекательно — мир будущего можно исследовать бесконечно», — отмечает Сергей Васильев.

Сериал «Кибердеревня», основанный на вселенной YouTube-проекта birchpunk с многомиллионной аудиторией, вышел на Кинопоиске 23 сентября 2023 года. В первом сезоне фермер Николай счастливо живет с семьей в кибердеревне и ведет роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации — Барагозин, который хочет построить на месте деревни новый завод. Чтобы спасти свой дом, фермер отправляется в полное опасностей путешествие до Земли. Так он надеется достучаться до руководства «Ижевск Дайнемикс» и ее главы Барагозина.
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№ 1
Igor D.88   22.11.2024 - 14:05
Прочитал )) А Сергей Бурунов вновь подарит свой голос Рогозину))) читать далее>>
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Сергей Чихачев попробует выбраться из космической тюрьмы в продолжении «Кибердеревни» фотографии
Сергей Чихачев попробует выбраться из космической тюрьмы в продолжении «Кибердеревни» фотографии
Сергей Чихачев попробует выбраться из космической тюрьмы в продолжении «Кибердеревни» фотографии
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