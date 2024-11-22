Сергей Чихачев попробует выбраться из космической тюрьмы в продолжении «Кибердеревни»

«Первый сезон "Кибердеревни" стал самой успешной комедией 2023 года на Кинопоиске — его посмотрело уже 4,5 миллиона подписчиков. И мы рады, что вокруг проекта рождается целая вселенная, что у него есть преданные фанаты, которые могут соприкасаться с любимыми героями даже в перерыве между сезонами. И не зря, потому что второй сезон обещает быть еще насыщеннее, круче и динамичнее — уверены, поклонникам Николая и Робогозина понравится», — говорит руководитель Плюс Студии и продюсер сериала Михаил Китаев.
Сюжет второго сезона «Кибердеревни» разворачивается спустя год с момента событий первого. Голограмма Галя вселилась в тело всемогущего Барагозина и стала сильной как никогда. Николай заперт в космической тюрьме. Ему и его другу Робогозину предстоит бросить вызов могущественной Гале, выпутаться из сложной ситуации и решить проблемы, которые они создали сами.
«Без спойлеров: зрителей ждет еще больше миров, планет, роботов и приключений! Но, важно, останется семья, любовь к которой Николай проносит через световые годы. Зрителей обязательно ждут захватывающие погони на Буле и много сильных веселых и драматических историй», — добавляет креативный продюсер Илья Шутов.
«В новом сезоне героям будет сложно, а зрителям интересно. Иногда грустно, но больше весело и увлекательно — мир будущего можно исследовать бесконечно», — отмечает Сергей Васильев.
Сериал «Кибердеревня», основанный на вселенной YouTube-проекта birchpunk с многомиллионной аудиторией, вышел на Кинопоиске 23 сентября 2023 года. В первом сезоне фермер Николай счастливо живет с семьей в кибердеревне и ведет роботизированное хозяйство, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации — Барагозин, который хочет построить на месте деревни новый завод. Чтобы спасти свой дом, фермер отправляется в полное опасностей путешествие до Земли. Так он надеется достучаться до руководства «Ижевск Дайнемикс» и ее главы Барагозина.
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