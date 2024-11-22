Сергей Чихачев попробует выбраться из космической тюрьмы в продолжении «Кибердеревни»

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Интервью Алексей Лукин: «Бросать себе новые вызовы мне всегда очень интересно» Известный актер — о дуэте с Мариной Александровой в сериале «Макрон», поддержке семьи и желании играть героев постарше

Новости кино ТВ-3 покажет «Графа Монте-Кристо» с Сэмом Клафлином Премьера сериала состоится на телеканале в 2025 году

Интервью Юлия Егерева: «Женщины сами по себе — супергероини» Актриса и продюсер «УничтоЖанны» — о том, как уговаривала Павла Прилучного, веб-сериал стал фильмом и вдохновлял образ Марго Робби