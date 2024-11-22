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Ромео и Джульетта начала 2000-х: вышел трейлер фильма «Четыре четверти» с Надеждой Михалковой

22 ноября
2024 год

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22 ноября 2024
В сети появились постер и трейлер романтического фильма «Четыре четверти». Ключевые роли исполнили молодые актеры Анастасия Ермошина и Петр Безменов. В картине также сыграли Надежда Михалкова, Андрей Ильин, Ирина Пегова, Любовь Толкалина, Инга Оболдина и другие. Кинопрокатная компания «КарроПрокат» выпустит фильм на большие экраны 16 января.



Это пронзительная история трогательной и чистой любви современных Ромео и Джульетты в эстетике начала 2000-х. Переехавшая в столицу из Петербурга Маша рассчитывает тихо и без приключений прожить последний учебный год в физмат школе и выйти на золотую медаль. Но любовь, обуздать которую ей не под силу, ломает ее планы. Он — ее одноклассник Женька, юный талантливый скульптор. А еще — новые друзья и новые враги, школа и такие разные семьи. Маша, полностью доверившись своему удивительному избраннику, идеалисту и максималисту, идет за ним, чтобы попытаться вместе выстроить совсем недетскую новую жизнь, не дожидаясь окончания школы.

Ромео и Джульетта начала 2000-х: вышел трейлер фильма «Четыре четверти» с Надеждой Михалковой
фото: пресс-служба проекта

Фильм сняла режиссер Евгения Тирдатова по роману-бестселлеру Александра Юка «Четыре четверти. Взрослая хроника школьной любви». Александр Юк также выступает соавтором сценария и продюсером проекта.
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Пётр БезменовАнастасия ЕрмошинаАндрей ИльинНадежда МихалковаИнга ОболдинаИрина ПеговаЕвгения ТирдатоваЛюбовь ТолкалинаАлександр Юк
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