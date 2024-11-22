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Александр Петров станет бездомным в сериале-квесте «Камбэк»

22 ноября
2024 год

Новости кино >>
22 ноября 2024
В Нижнем Новгороде проходят съемки драмы с элементами триллера «Камбэк», в котором играют Александр Петров и Алексей Чадов. Сценарий сериала-квеста написали Илья Куликов и Алексей Иванов, уточняет пресс-служба проекта.

Александр Петров станет бездомным в сериале-квесте «Камбэк»
фото: пресс-служба проекта

Герой в исполнении Александра Петрова не помнит своего имени, кто он и откуда, просто однажды очнулся в больнице с многочисленными травмами и без памяти. Теперь он вынужден скитаться по городу, спать, где придется, и есть, что дадут, но при этом он не растерял человеческий вид и достоинство, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах. Дети прозвали его Компотом за особую любовь к напитку из их школьной столовой, где его подкармливает сердобольная повариха. Компания друзей-старшеклассников решает помочь Компоту, выяснить правду и попытаться вернуть его настоящую жизнь, но «пройти этот квест и найти ключ» оказывается совсем не просто.

Несмотря на обширные фильмографии Петрова и Чадова, «Камбэк» станет первым драматическим сериалом, где они сыграют в дуэте. Чадову при этом досталась роль главного антагониста. Продюсируют сериал Антон Щукин, Антон Зайцев и Артем Логинов совместно с Ильей Куликовым, который также является автором идеи проекта. Режиссером выступает Динар Гарипов, а оператором значится Янис Андреевс.

Александр Петров станет бездомным в сериале-квесте «Камбэк»
фото: пресс-служба проекта

В сериале также играют Григорий Столбов, Илларион Маров, Хетаг Хинчагов, Василиса Коростышевская, Константин Гацалов и другие. Действие проекта разворачивается в 2004 году в Нижнем Новгороде, где и проходит основной блок съемок. Там они продлятся до конца ноября, а затем продолжатся в Москве и Московской области. Премьера сериала запланирована на 2025 год.
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обсуждение >>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   22.11.2024 - 16:50
Петров против Чадова - это интересно))) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Янис АндреевсДинар ГариповКонстантин ГацаловАнтон Зайцев (II)Алексей Иванов (V)Василиса КоростышевскаяИлья КуликовАртём ЛогиновИлларион МаровАлександр Петров (IV)Григорий СтолбовХетаг ХинчаговАлексей ЧадовАнтон Щукин

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Александр Петров станет бездомным в сериале-квесте «Камбэк» фотографии
Александр Петров станет бездомным в сериале-квесте «Камбэк» фотографии
Александр Петров станет бездомным в сериале-квесте «Камбэк» фотографии
Александр Петров станет бездомным в сериале-квесте «Камбэк» фотографии
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