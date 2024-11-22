Александр Петров станет бездомным в сериале-квесте «Камбэк»

Герой в исполнении Александра Петрова не помнит своего имени, кто он и откуда, просто однажды очнулся в больнице с многочисленными травмами и без памяти. Теперь он вынужден скитаться по городу, спать, где придется, и есть, что дадут, но при этом он не растерял человеческий вид и достоинство, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах. Дети прозвали его Компотом за особую любовь к напитку из их школьной столовой, где его подкармливает сердобольная повариха. Компания друзей-старшеклассников решает помочь Компоту, выяснить правду и попытаться вернуть его настоящую жизнь, но «пройти этот квест и найти ключ» оказывается совсем не просто.
Несмотря на обширные фильмографии Петрова и Чадова, «Камбэк» станет первым драматическим сериалом, где они сыграют в дуэте. Чадову при этом досталась роль главного антагониста. Продюсируют сериал Антон Щукин, Антон Зайцев и Артем Логинов совместно с Ильей Куликовым, который также является автором идеи проекта. Режиссером выступает Динар Гарипов, а оператором значится Янис Андреевс.
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