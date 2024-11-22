Артем Ткаченко, Анна Слю и Анна Михалкова приступили к «Урокам китайского»

По сюжету после смерти матери Никита Симачев (Денис Никитин) переезжает к отцу — известному фармакологу, за чьей разработкой ведут охоту опасные люди. Чтобы защитить сына, Симачев-старший (Артем Ткаченко) тайно нанимает ему телохранительницу Мэйлин (Александра Немчинова), участницу влиятельного китайского клана. Под видом студентки по обмену она знакомится с Никитой и открывает для себя новый мир свободы и ярких чувств, которые никогда не позволяла себе испытывать. Главных героев сериала «Уроки китайского» и их друзей ждут неожиданные приключения, в которых две разные культуры, а также юношеские проблемы и опасные конфликты сойдутся в одной точке.
Идея сериала была в разработке у генерального продюсера Team Films Теймура Джафарова и продюсера Катерины Сычевой пять лет. «Путь проекта был подобен пути самурая. Он долго вынашивался в нашей студии, и я рад, что мы смогли его реализовать с такой профессиональной командой. Особенно приятно, что партнером стала Amediateka. Благодарю платформу за доверие и поддержку. Отдельная благодарность режиссеру Ивану Макаревичу — каждый съемочный день с ним был настоящим открытием», — отметил Теймур Джафаров.
После премьеры в онлайн-кинотеатре Amediateka сериал выйдет в эфире СТС.
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