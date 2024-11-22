В Сочи завершился один из съемочных блоков «Чебурашки 2»

В Сочи завершился один из съемочных блоков семейного блокбастера «Чебурашка 2», продолжения самого кассового фильма за всю историю отечественного проката, собравшего в кинотеатрах более 22 миллионов зрителей. Над проектом работают студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и телеканал «Россия», при участии киностудии «Союзмультфильм» и при поддержке Фонда кино. Кинокомпания «Централ Партнершип» выпустит картину в прокат 1 января 2026 года, уточняет пресс-служба ВГТРК.
фото: пресс-служба ВГТРК
Спустя год после событий первого фильма Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но, как любой взрослеющий ребенок, начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить. Гена пытается его воспитывать, но его методы расстраивают ушастика. Избалованная Соня наслаждается вседозволенностью, но думает, что ее никто по-настоящему не ценит, а Гриша грустит из-за нехватки родительского внимания. Пока герои пытаются научиться прислушиваться друг к другу, их жизнь нарушает невероятное событие — дом Гены хотят снести.
«В этот раз самым сложным оказались съемки в горах Сочи. У моей героини в этих сценах высокая подошва, из-за которой было трудно лазать по камням. Еще в фильме будет сцена, которую мы снимали два дня: мы падаем в горную реку в гнезде из веток. Конечно, с небольшой высоты, но в кадре будет казаться, что с большой. Этот эпизод — не компьютерная графика, было экстремально», — отмечает Ева Смирнова.
В сюжете второго фильма особое внимание уделяется прошлому героев: зритель снова увидит молодого Гену (Артем Быстров) и его жену Любу (Марина Коняшкина), узнает больше деталей их жизни.
фото: пресс-служба ВГТРК
«Благодаря флешбэкам зритель лучше и глубже узнает Гену, поймет, что он испытывал в те или иные моменты жизни, как он стал тем, каким мы его увидели в первом фильме. Мне кажется, Гена и в молодости был закрытым, сдержанным, не подпускающим к себе любовь. До появления Любы, конечно. Она непосредственная, смешная, открытая к жизни и другим людям. Простыми, очень человеческими вещами она смогла влюбить в себя Гену», — рассказывает Артем Быстров.
обсуждение >>