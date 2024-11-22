В Сочи завершился один из съемочных блоков «Чебурашки 2»

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Мы выживали, как могли: Виктория Исакова, Слава Копейкин и Жора Крыжовников

Интервью

Юлия Егерева: «Женщины сами по себе — супергероини»

Актриса и продюсер «УничтоЖанны» — о том, как уговаривала Павла Прилучного, веб-сериал стал фильмом и вдохновлял образ Марго Робби