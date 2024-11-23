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Мечты об «Оскаре» и самый длинный мультсериал для вечеров с кошкой: главные новости аниме за неделю

23 ноября
2024 год

Новости кино >>
23 ноября 2024
Самый длинный мультсериал на свете, сразу пять аниме на «Оскаре» и смертельный секс: индустрия японской мультипликации удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о первом тизере «Запрещенного крота» или о новом гаремнике «Жизнь сорокалетнего мужчины в другом мире»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Мечты об «Оскаре» и самый длинный мультсериал для вечеров с кошкой: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 В лонглист номинантов на 97-ю премию «Оскар» попали сразу пять аниме: «Твой цвет», «Оглянись», «Воображаемое», «Кот-призрак Андзу» и «Властелин колец: Война рохирримов».

🔘 «Энн из зеленых мезонинов» ждет новая адаптация: классическую истории Люси Монтгомери под вывеской «Энн Ширли» адаптирует The Answer StudioГородской охотник: Ангельская пыль», «Бронированные воины Вотомы»). Премьера назначена на апрель 2025 года.

🔘 Аниме «Садзаэ-сан» — «Самый продолжительный мультсериал» в Книге рекордов Гиннесса — обновило показатель до красивой цифры 55: студия EikenСтеклянная маска», «Железный человек №28») выпускает эпизоды с 1969 года. Аналогичное достижение покорилось сэйю Мидори Като, которая озвучивает героиню.

🔘 На YouTube можно посмотреть одну из 24 минут «Крысеныша Дзирокити» — первой за десятилетие работы знаменитого Ринтаро, еще и стилизованной под японское немое кино:


🔘 Disney и Lucasfilms анонсировали третий сезон альманах «Звездные войны: Видения»: к уже отметившимся студиям Kamikaze Douga, Kinema Citrus, Production I.G и Trigger присоединятся David Production, Polygon Pictures, Project Studio Q и Wit Studio.

🔘 Исекай «Угрюмый, эпический боец» получит экранизацию: за историю о невероятно сильном попаданце, который физически страдает от женских прикосновений, а от полового акта просто умрет, взялась студия White FoxВрата Штейна», «Девушки в последнем путешествии»).

🔘 В возрасте 92 лет ушел из жизни известный японский поэт Сюнтаро Таникава, который успел поработать и в аниме-индустрии: он сочинил тексты песен для «Могучего Атома», «Большого Икса», «Жар-птицы» и «Ходячего замка», а также написал сценарий «Жар-Птицы: Главы о рассвете».

🔘 Неугомонная создательница «Выдающихся зверей» Пару Итагаки взялась за еще одну мангу — психологический детектив «Рациональность Тайки» (Taika no Risei) о сотрудничестве человека и животного.

🔘 Всю последнюю неделю циркулируют слухи, что Sony желает купить Kadokawa. В корпорации намерений не отрицают, но подробности утаивают. Если покупка состоится, это вызовет серьезные колебания в аниме- и манга-индустрии (в видеоигровой сфере разговоров тоже будет предостаточно).

Читать Немое кино про японского Робин Гуда: необычное аниме «Крысеныш Дзирокити»

Кради как художник


На прошедшем в Сингапуре мероприятии Disney Content Showcase 2024 была анонсирована новая экранизация культовой манги Цукасы Ходзё «Кошачий глаз». В тизере звучит кавер на оригинальную тему CAT'S EYE в исполнении AdoВан-Пис: Красный»), аранжированную Юки ХаясиВолейбол!!»). Аниме выйдет в 2025 году на платформе Disney+.


Сестры Кисуги ведут двойную жизнь: днем они респектабельные владелицы кафе, а ночью — ловкие расхитительницы художественных галерей. Интересуют девушек исключительно работы художника и коллекционера Михаэля Хайнца — их отца, исчезнувшего много лет назад. Дерзкие налеты расследует полицейский Тосио Уцуми, который состоит в романтических отношениях с одной из сестер, не подозревая о преступной деятельности возлюбленной. В 1983-м приключенческая история о трех арт-похитительницах легла в основу сериала Tokyo Movie ShinshaАкира», «Роза Версаля»). В прошлом году студия вернулась к франшизе — на этот раз ради фильма-кроссовера «Люпен III против Кошачьего глаза» и под вывеской TMS EntertainmentДоктор Стоун», «Девушка на час»).

Читать Самый эффектный взгляд на «Люпена III» от той же студии

Верхом на «Мустанге»


Также Disney+ Japan показала первый тизер аниме «Проект Пуля/Пуля», разговоры о котором шли еще в декабре 2022-го. Режиссер Пак Сон ХуМагическая битва 0», «Ниндзя Камуи») более десяти лет вынашивал идею о постапокалиптическом взрослении юноши по имени Гир (Gear). Вместе с друзьями — полярным медведем и роботом — он на невероятной скорости мчится на маслкаре по руинам и пустошам, оставляя за собой пламя и хаос. Новый проект студии E&H ProductionМонстры: Сто три милости», «Рамэнная рыжего кота») стартует в июле.



Для проекта мечты Пак Сон Ху собрал команду из лучших представителей индустрии: за чардиз и анимацию отвечает Такахиро ЁсимацуОхотник х Охотник», «Повелитель»), за постановку автомобильных экшн-сцен — Син МисаваИнициал Ди», «Капэта»), а за концепт-арты и меха-дизайн — Хидэтака Тэндзин, известный аналогичной работой для культовых серий «Макросс» и «Гандам», а также как дизайнер обложек для пластиковых моделей, DVD и видеоигр, включая Gradius V.

Читать «Ниндзя Камуи» — оригинальный проект Пака Сон Ху

Выходной день Сосиро Хосины


Фильм-компиляция по «Кайдзю №8» от студии Production I.GПсихопаспорт», «Фури-кури») выйдет в ограниченный прокат 28 марта 2025 года. Как и было обещано, полнометражный рекап первого сезона покажут в кинотеатрах Японии одновременно со спешлом «Выходной Хосины».

Мечты об «Оскаре» и самый длинный мультсериал для вечеров с кошкой: главные новости аниме за неделю

Новички Рэно Итикава и Ихару Фурухаси решают проследить за офицером Сил самообороны Сосиро Хосиной, который что-то замышляет на время отгула. Однако «наружка» принимает неожиданный поворот. Автором идеи оригинального эпизода заявлен мангака Юто ЦукудаПовар-боец Сома»), а сценарий написал Юитиро КидоДоктор Стоун», «Руки прочь от кинокружка!»). Так же стало известно, что к актерскому составу второго сезона, который покажут в 2025-м, в роли Гэна Харуми присоединится Коки Утияма (Кётаро Сугисита из «Ветролома»).

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Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные


Премьера фильма «Роза Версаля», основанного на классической сёдзё-мангe Риёко Икэды, состоится 31 января. В новом трейлере от студии MAPPAБуттигири?!», «Мабороси», «Ранма 1/2») звучит трек Versailles в исполнении джей-поп-певицы AyakaПерекрестная игра»). Предыдущий ролик с русскими субтитрами можно посмотреть тут.


Благородный отец шести дочерей так отчаянно хочет наследника, что дает самой младшей мужское имя Оскар и воспитывает как мальчика. По мере взросления девушка обучается тонкостям стратегии, фехтования, верховой езды и вскоре получает звание капитана королевской гвардии. Поклявшись в верности дофине Марии-Антуанетте, прибывшей во Францию, чтобы выйти замуж за Людовика XVI, леди Оскар оказывается в центре политических интриг и личных драм, которые определяют судьбу нации. Роль рассказчицы досталась бывшей звезде токийского театра Такарадзука Ревю Хитоми Куроки (Хисако из «Воспоминаний о Марни»). Именно мюзикл «Роза Версаля», поставленный в 1970-х, утвердил Такарадзуку как один из эталонов японской сцены, наряду с Кабуки и Но.

Читать «Уважаемый старший брат» — экранизация другой сёдзё-манги Риёко Икэды

На мягких лапах


Студия PuYUKAIКвартет Исекай», «Девушки-кайдзю») вновь предлагает провести «Вечера с кошкой». Трогательные истории о повседневной жизни сараримана Футы и его пушистого друга Кюруги будут транслироваться на YouTube-канале с 4 декабря, что подтверждает новый ролик.


В третьем сезоне к основному актерскому составу присоединятся новые сэйю: Аой Юки (Маомао из «Монолога фармацевта») озвучит черную кошку Конбу и трехцветную Тику, которые принадлежат Мияме, старшему коллеге Футы, а Такуя Эгути (Лойд Форджер из «Семьи шпиона») воплотит самого сэмпая. Воспевать кошачьи прелести продолжит Каситаро ИтоМой счастливый брак», «Дека-данс»): на этот раз он исполнит опенинг Aisazu niwa Irarenai.

Читать «Кот-призрак Андзу» — трогательное высказывание о преодолении утраты
Бонус: Коллекция одежды «Кайдзю №8» от модного бренда Atsuko.

Мечты об «Оскаре» и самый длинный мультсериал для вечеров с кошкой: главные новости аниме за неделю

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Мечты об «Оскаре» и самый длинный мультсериал для вечеров с кошкой: главные новости аниме за неделю фотографии
Мечты об «Оскаре» и самый длинный мультсериал для вечеров с кошкой: главные новости аниме за неделю фотографии
Мечты об «Оскаре» и самый длинный мультсериал для вечеров с кошкой: главные новости аниме за неделю фотографии
Мечты об «Оскаре» и самый длинный мультсериал для вечеров с кошкой: главные новости аниме за неделю фотографии
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