Мечты об «Оскаре» и самый длинный мультсериал для вечеров с кошкой: главные новости аниме за неделю

Самый длинный мультсериал на свете, сразу пять аниме на «Оскаре» и смертельный секс: индустрия японской мультипликации
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о первом тизере
«Запрещенного крота
» или о новом гаремнике
«Жизнь сорокалетнего мужчины в другом мире
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 В лонглист номинантов на 97-ю премию «Оскар» попали сразу пять аниме: «Твой цвет
», «Оглянись
», «Воображаемое
», «Кот-призрак Андзу
» и «Властелин колец: Война рохирримов
».
🔘 «Энн из зеленых мезонинов
» ждет новая адаптация: классическую истории Люси Монтгомери
под вывеской «Энн Ширли
» адаптирует The Answer Studio
(«Городской охотник: Ангельская пыль
», «Бронированные воины Вотомы
»). Премьера назначена на апрель 2025 года.
🔘 Аниме «Садзаэ-сан
» — «Самый продолжительный мультсериал» в Книге рекордов Гиннесса — обновило показатель до красивой цифры 55: студия Eiken
(«Стеклянная маска
», «Железный человек №28
») выпускает эпизоды с 1969 года. Аналогичное достижение покорилось сэйю Мидори Като
, которая озвучивает героиню.
🔘 На YouTube можно посмотреть одну из 24 минут «Крысеныша Дзирокити
» — первой за десятилетие работы знаменитого Ринтаро
, еще и стилизованной под японское немое кино:
🔘 Disney
и Lucasfilms
анонсировали третий сезон альманах «Звездные войны: Видения
»: к уже отметившимся студиям Kamikaze Douga
, Kinema Citrus
, Production I.G
и Trigger
присоединятся David Production
, Polygon Pictures
, Project Studio Q
и Wit Studio
.
🔘 Исекай
«Угрюмый, эпический боец
» получит экранизацию: за историю о невероятно сильном попаданце, который физически страдает от женских прикосновений, а от полового акта просто умрет, взялась студия White Fox
(«Врата Штейна
», «Девушки в последнем путешествии
»).
🔘 В возрасте 92 лет ушел из жизни известный японский поэт Сюнтаро Таникава
, который успел поработать и в аниме-индустрии: он сочинил тексты песен для «Могучего Атома
», «Большого Икса
», «Жар-птицы
» и «Ходячего замка
», а также написал сценарий «Жар-Птицы: Главы о рассвете
».
🔘 Неугомонная
создательница «Выдающихся зверей
» Пару Итагаки
взялась за еще одну мангу — психологический детектив «Рациональность Тайки
» (Taika no Risei) о сотрудничестве человека и животного.
🔘 Всю последнюю неделю циркулируют слухи, что Sony
желает купить Kadokawa
. В корпорации намерений не отрицают, но подробности утаивают. Если покупка состоится, это вызовет серьезные колебания в аниме- и манга-индустрии (в видеоигровой сфере разговоров тоже будет предостаточно).
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Немое кино про японского Робин Гуда: необычное аниме «Крысеныш Дзирокити»
Кради как художник
На прошедшем в Сингапуре мероприятии Disney Content Showcase 2024
была анонсирована новая экранизация культовой манги Цукасы Ходзё
«Кошачий глаз
». В тизере звучит кавер на оригинальную тему CAT'S EYE
в исполнении Ado
(«Ван-Пис: Красный
»), аранжированную Юки Хаяси
(«Волейбол!!
»). Аниме выйдет в 2025 году на платформе Disney+
.
Сестры Кисуги ведут двойную жизнь: днем они респектабельные владелицы кафе, а ночью — ловкие расхитительницы художественных галерей. Интересуют девушек исключительно работы художника и коллекционера Михаэля Хайнца — их отца, исчезнувшего много лет назад. Дерзкие налеты расследует полицейский Тосио Уцуми, который состоит в романтических отношениях с одной из сестер, не подозревая о преступной деятельности возлюбленной. В 1983-м приключенческая история о трех арт-похитительницах легла в основу сериала Tokyo Movie Shinsha
(«Акира
», «Роза Версаля
»). В прошлом году студия вернулась к франшизе — на этот раз ради фильма-кроссовера «Люпен III против Кошачьего глаза
» и под вывеской TMS Entertainment
(«Доктор Стоун
», «Девушка на час
»).
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Самый эффектный взгляд на «Люпена III» от той же студии
Верхом на «Мустанге»
Также Disney+ Japan показала первый тизер аниме «Проект Пуля/Пуля
», разговоры о котором
шли еще в декабре 2022-го. Режиссер Пак Сон Ху
(«Магическая битва 0
», «Ниндзя Камуи
») более десяти лет вынашивал идею о постапокалиптическом взрослении юноши по имени Гир (Gear). Вместе с друзьями — полярным медведем и роботом — он на невероятной скорости мчится на маслкаре по руинам и пустошам, оставляя за собой пламя и хаос. Новый проект студии E&H Production
(«Монстры: Сто три милости
», «Рамэнная рыжего кота
») стартует в июле.
Для проекта мечты Пак Сон Ху собрал команду из лучших представителей индустрии: за чардиз и анимацию отвечает Такахиро Ёсимацу
(«Охотник х Охотник
», «Повелитель
»), за постановку автомобильных экшн-сцен — Син Мисава
(«Инициал Ди
», «Капэта
»), а за концепт-арты и меха
-дизайн — Хидэтака Тэндзин
, известный аналогичной работой для культовых серий «Макросс»
и «Гандам»
, а также как дизайнер обложек для пластиковых моделей, DVD и видеоигр, включая Gradius V
.
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«Ниндзя Камуи» — оригинальный проект Пака Сон Ху
Выходной день Сосиро Хосины
Фильм-компиляция по «Кайдзю №8
» от студии Production I.G
(«Психопаспорт
», «Фури-кури
») выйдет в ограниченный прокат 28 марта 2025 года. Как и было обещано
, полнометражный рекап первого сезона покажут в кинотеатрах Японии одновременно со спешлом «Выходной Хосины
».
Новички Рэно Итикава
и Ихару Фурухаси
решают проследить за офицером Сил самообороны Сосиро Хосиной
, который что-то замышляет на время отгула. Однако «наружка» принимает неожиданный поворот. Автором идеи оригинального эпизода заявлен мангака Юто Цукуда
(«Повар-боец Сома
»), а сценарий написал Юитиро Кидо
(«Доктор Стоун
», «Руки прочь от кинокружка!
»). Так же стало известно, что к актерскому составу второго сезона, который покажут в 2025-м, в роли Гэна Харуми присоединится Коки Утияма
(Кётаро Сугисита
из «Ветролома
»).
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«Кайдзю №8» — циклопическая комедия о преображении 32-летнего уборщика
Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные
Премьера фильма «Роза Версаля
», основанного на классической сёдзё
-мангe Риёко Икэды
, состоится 31 января. В новом трейлере от студии MAPPA
(«Буттигири?!
», «Мабороси
», «Ранма 1/2
») звучит трек Versailles
в исполнении джей-поп-певицы Ayaka
(«Перекрестная игра
»). Предыдущий ролик с русскими субтитрами можно посмотреть тут
.
Благородный отец шести дочерей так отчаянно хочет наследника, что дает самой младшей мужское имя Оскар и воспитывает как мальчика. По мере взросления девушка обучается тонкостям стратегии, фехтования, верховой езды и вскоре получает звание капитана королевской гвардии. Поклявшись в верности дофине Марии-Антуанетте, прибывшей во Францию, чтобы выйти замуж за Людовика XVI, леди Оскар оказывается в центре политических интриг и личных драм, которые определяют судьбу нации. Роль рассказчицы досталась бывшей звезде токийского театра Такарадзука Ревю Хитоми Куроки
(Хисако из «Воспоминаний о Марни
»). Именно мюзикл «Роза Версаля», поставленный в 1970-х, утвердил Такарадзуку как один из эталонов японской сцены, наряду с Кабуки
и Но
.
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«Уважаемый старший брат» — экранизация другой сёдзё-манги Риёко Икэды
На мягких лапах
Студия PuYUKAI
(«Квартет Исекай
», «Девушки-кайдзю
») вновь предлагает провести «Вечера с кошкой
». Трогательные истории о повседневной
жизни сараримана Футы и его пушистого друга Кюруги будут транслироваться на YouTube-канале с 4 декабря, что подтверждает новый ролик.
В третьем сезоне к основному актерскому составу
присоединятся новые сэйю: Аой Юки
(Маомао
из «Монолога фармацевта
») озвучит черную кошку Конбу и трехцветную Тику, которые принадлежат Мияме, старшему коллеге Футы, а Такуя Эгути
(Лойд Форджер
из «Семьи шпиона
») воплотит самого сэмпая. Воспевать кошачьи прелести продолжит Каситаро Ито
(«Мой счастливый брак
», «Дека-данс
»): на этот раз он исполнит опенинг Aisazu niwa Irarenai
.
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«Кот-призрак Андзу» — трогательное высказывание о преодолении утраты
Бонус:
Коллекция одежды «Кайдзю №8»
от модного бренда Atsuko
.
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