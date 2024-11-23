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Глен Пауэлл-младший, Дженна Ортега, Эмма Маки и Сэмюэл Л. Джексон украсят собой новый фильм Джея Джея Абрамса

23 ноября
2024 год

Новости кино >>
23 ноября 2024
Глен Пауэлл-младший, Дженна Ортега, Эмма Маккей и Сэмюэл Л. Джексон сыграют в безымянном детективе Джея Джея Абрамса, уверяет THR.

Глен Пауэлл-младший, Дженна Ортега, Эмма Маки и Сэмюэл Л. Джексон украсят собой новый фильм Джея Джея Абрамса
фото: theplaylist.net

Ожидается, что первые трое в фильме от студии Warner Bros. предстанут в качестве главных героев. Других подробностей о сюжете пока нет.

Сценарий написал сам Абрамс, а его компания Bad Robot спродюсирует ленту. Съемки в Великобритании запланированы на весну 2025 года.
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