Автору «Основного инстинкта» и «Шоугелз» Джо Эстерхазу исполнилось 80 лет

Сегодня, 23 ноября, исполнилось 80 лет известному американскому сценаристу, продюсеру и автору нескольких научно-популярных книг и автобиографий Джо Эстерхазу
.
Йожеф Эстерхаз
родился 23 ноября 1944 года в венгерской деревне Чаканыдоросло в семье Марии и графа Иштвана Эстерхази. Вырос в австрийском лагере для беженцев. В юном возрасте с родителями переехал в Нью-Йорк, однако большую часть своего детства провел в Кливленде. Его отец работал журналистом и издателем, а сам Джо был старшим редактором Rolling Stone и даже стал номинантом на Национальную книжную премию за свою научно-популярную работу «Апокалипсис Чарли Симпсона».
В 1978-м дебютировал как сценарист с политической драмой «Кулак
», снятой Норманом Джуисоном
. По его сценариям в 80-е были созданы фильмы «Танец-вспышка
», «Тупое лезвие
» и «Крупные специалисты
». В те же годы сотрудничал с Коста-Гаврасом
над «Изменой
» и «Музыкальной шкатулкой
». Всемирную известность ему принесли культовые «Основной инстинкт
» и «Щепка
», в которых солировала Шэрон Стоун
. Пол Верховен
по сценарию Эстерхаза поставил нашумевшую картину «Шоугелз
», которая получила премию «Золотая малина» за «худший сценарий», но все равно пользовалась большим успехом у зрителей.
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Фильмы по сценариям Джо Эстерхаза
Пытаясь повторить успех «Основного инстинкта» спродюсировал несколько фильмов. «Гори, Голливуд, гори» принес ему несколько «Золотых малин», из-за чего долгие годы ни один из его сценариев не был спродюсирован. Лишь в 2006-м в прокат вышли основанные на работе мастера «Дети славы», которым к тому же через год удалось попасть в официальный раздел Берлинского кинофестиваля. Также придумал сюжеты для фильмов «Некуда бежать
», «Шлюха
» и «Каково врать в Америке
», а на его персонажах основаны сиквелы «Шоугелз» и «Основного инстинкта».
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