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Автору «Основного инстинкта» и «Шоугелз» Джо Эстерхазу исполнилось 80 лет

23 ноября
2024 год

Новости кино >>
23 ноября 2024
Сегодня, 23 ноября, исполнилось 80 лет известному американскому сценаристу, продюсеру и автору нескольких научно-популярных книг и автобиографий Джо Эстерхазу.


Йожеф Эстерхаз родился 23 ноября 1944 года в венгерской деревне Чаканыдоросло в семье Марии и графа Иштвана Эстерхази. Вырос в австрийском лагере для беженцев. В юном возрасте с родителями переехал в Нью-Йорк, однако большую часть своего детства провел в Кливленде. Его отец работал журналистом и издателем, а сам Джо был старшим редактором Rolling Stone и даже стал номинантом на Национальную книжную премию за свою научно-популярную работу «Апокалипсис Чарли Симпсона».

В 1978-м дебютировал как сценарист с политической драмой «Кулак», снятой Норманом Джуисоном. По его сценариям в 80-е были созданы фильмы «Танец-вспышка», «Тупое лезвие» и «Крупные специалисты». В те же годы сотрудничал с Коста-Гаврасом над «Изменой» и «Музыкальной шкатулкой». Всемирную известность ему принесли культовые «Основной инстинкт» и «Щепка», в которых солировала Шэрон Стоун. Пол Верховен по сценарию Эстерхаза поставил нашумевшую картину «Шоугелз», которая получила премию «Золотая малина» за «худший сценарий», но все равно пользовалась большим успехом у зрителей.

Смотреть онлайн Фильмы по сценариям Джо Эстерхаза
Пытаясь повторить успех «Основного инстинкта» спродюсировал несколько фильмов. «Гори, Голливуд, гори» принес ему несколько «Золотых малин», из-за чего долгие годы ни один из его сценариев не был спродюсирован. Лишь в 2006-м в прокат вышли основанные на работе мастера «Дети славы», которым к тому же через год удалось попасть в официальный раздел Берлинского кинофестиваля. Также придумал сюжеты для фильмов «Некуда бежать», «Шлюха» и «Каково врать в Америке», а на его персонажах основаны сиквелы «Шоугелз» и «Основного инстинкта».
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