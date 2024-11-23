«Энола Холмс» с Милли Бобби Браун вернется к зрителям

«Энола Холмс
» получит третью часть, уверяет Deadline
.
Режиссерское кресло ленты Netflix займет Фил Барантини
. Милли Бобби Браун
вернется к титульной роли после того, как завершит работу над финальным сезоном «Очень странных дел
». Среди продюсеров заявлен муж актрисы Джейк Бонджови. По данным инсайдеров, у триквела будет более мрачная атмосфера.
Основой для детективной серии послужили романы Нэнси Спрингер. По сюжету первой части у 14-летней Энолы Холмс исчезает мать (Хелена Бонем Картер
). Она просит помощи у старших братьев, Майкрофта и Шерлока (Сэм Клафлин
, Генри Кавилл
), но они воспринимают исчезновение как нечто незначительное. Героиня сбегает из дома в Лондон, где натыкается на инспектора Лестрейда и подключается к поискам пропавшего молодого виконта.
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«Энола Холмс»: Краткий курс счастливой леди
Первый фильм вышел на стриминговой платформе в 2020 году, а премьера сиквела состоялась в 2022-м. За постановку обеих частей отвечал Гарри Брэдбир.
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