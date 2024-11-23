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«Энола Холмс» с Милли Бобби Браун вернется к зрителям

23 ноября
2024 год

Новости кино >>
23 ноября 2024
«Энола Холмс» получит третью часть, уверяет Deadline.

«Энола Холмс» с Милли Бобби Браун вернется к зрителям
фото: deadline.com

Режиссерское кресло ленты Netflix займет Фил Барантини. Милли Бобби Браун вернется к титульной роли после того, как завершит работу над финальным сезоном «Очень странных дел». Среди продюсеров заявлен муж актрисы Джейк Бонджови. По данным инсайдеров, у триквела будет более мрачная атмосфера.

Основой для детективной серии послужили романы Нэнси Спрингер. По сюжету первой части у 14-летней Энолы Холмс исчезает мать (Хелена Бонем Картер). Она просит помощи у старших братьев, Майкрофта и Шерлока (Сэм Клафлин, Генри Кавилл), но они воспринимают исчезновение как нечто незначительное. Героиня сбегает из дома в Лондон, где натыкается на инспектора Лестрейда и подключается к поискам пропавшего молодого виконта.

Читать рецензию «Энола Холмс»: Краткий курс счастливой леди
Первый фильм вышел на стриминговой платформе в 2020 году, а премьера сиквела состоялась в 2022-м. За постановку обеих частей отвечал Гарри Брэдбир.
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