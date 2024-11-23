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«А от кого я отказываюсь?»: Анастасия Шевчук и Илья Черныш в эксклюзивном отрывке из драмы «Воплощение»

23 ноября
2024 год

Новости кино >>
23 ноября 2024
Кино-Театр.Ру предлагает вашему вниманию эксклюзивный отрывок из драмы Михаила Шевчука «Воплощение», вышедшей в прокат 21 ноября.

«Воплощение». Отрывок

По сюжету на пороге учительницы Анны Сергеевны, живущей в небольшом городке, однажды появляется Странник, который называет себя ее мужем Артёмом, пропавшим на войне. Женщина действительно давно ждет супруга, обивая пороги военкомата, но поверить Страннику не может. Вот только этот человек знает все сокровенные вещи, мечты и желания, которые знал только Артем.

Читать рецензию Здравствуй, я вернулся: «Воплощение» — притча о любви, верности и ожидании счастья
Главные роли в картине исполнили Анастасия Шевчук, Илья Черныш, Ольга Кабо, Юрий Кригер и Александр Новиков. Режиссер Михаил Шевчук выступил также автором сценария и продюсером ленты. За визуальную составляющую отвечал оператор Виктор Макаров.

«А от кого я отказываюсь?»: Анастасия Шевчук и Илья Черныш в эксклюзивном отрывке из драмы «Воплощение»

Съемки фильма проходили на берегу Финского залива в рыбацком поселке Смолячково Ленинградской области. Во время съемок из-за шторма снесло пирс, который строили несколько месяцев, и исполнительницу главной роли Анастасию Шевчук едва не унесло в море.
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№ 1
Матвей Брикун   23.11.2024 - 16:17
Сразу напрашивается вопрос. Героиня Шевчук не знает как выглядит её муж). Или снова амнезия? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Анастасия Шевчук и Ольга Кабо сыграли в драме «Воплощение»
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