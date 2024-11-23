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Сериал «Фоллаут» стал лучшей адаптацией игры по версии премии Golden Joystick Awards

23 ноября
2024 год

Новости кино >>
23 ноября 2024
Сериал «Фоллаут» удостоен 42-й премии Golden Joystick Awards как лучшая адаптация игры. Об этом сообщает официальный партнер церемонии вручения Games Radar.

Сериал «Фоллаут» стал лучшей адаптацией игры по версии премии Golden Joystick Awards
фото: eurogamer.net

Награды за актерскую игру первого и второго плана достались Final Fantasy VII Rebirth. В первом случае победил Коди Кристиан, подаривший голос Клауду Страйфу. А Бриану Уайт отметили за роль Айрис Гейнсборо. У приключения также статуэтки за повествование и саундтрек.

Самой большой неожиданностью вечера для его организаторов стала игра года. Игроки отдали предпочтение ролевому боевику Black Myth: Wukong, отмеченному также за визуальный дизайн. При этом детище китайской студии Game Science получило самые низкие оценки от западной игровой прессы.

Читать рецензию «Фоллаут»: Может, бахнем?
Среди других лауреатов оказались психоделический покерный роглайк Balatro, приключенческий платформер Astro Bot, многопользовательский шутер Helldivers 2 и Grand Theft Auto VI, которую признали самой ожидаемой игрой следующего года.
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№ 2
Макс Милиан   23.11.2024 - 18:05
Были Бордерлендс и мультсериал про Лару Крофт, но им, конечно же, далеко до фаворита) ... читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   23.11.2024 - 17:55
не было конкурентов. за года так и не сняли конкурентный сериал по игрушке. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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