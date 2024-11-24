Джон Уоттс отказался снимать сиквел «Одиноких волков» из-за разногласий с Apple

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Проект будет посвящен путешествиям во времени

Микс «Интерстеллара» и «Топ Гана»: Остин Батлер сыграет в новом фильме Эдварда Бергера

23 ноября

Сериал «Фоллаут» стал лучшей адаптацией игры по версии премии Golden Joystick Awards

Награды за актерскую игру первого и второго плана достались Коди Кристиану и Бриане Уайт за роли Клауда и Айрис в Final Fantasy VII Rebirth