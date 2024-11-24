Джон Уоттс отказался снимать сиквел «Одиноких волков» из-за разногласий с Apple

По словам постановщика, он вернул деньги за сиквел из-за того, что больше не мог доверять компании как творческому партнеру. Причиной стало решение стриминга выпустить «Одиноких волков» в ограниченный кинотеатральный прокат.
«Мне даже не сообщили об этом. Я был шокирован и попросил их не публиковать новость о том, что я пишу сиквел. Они проигнорировали мою просьбу и все равно объявили об этом в своем пресс-релизе, видимо, чтобы подогреть интерес к цифровому релизу фильма. Поэтому я вернул деньги, которые они мне дали за сиквел. Я не хотел об этом говорить, потому что гордился фильмом и не хотел вызывать ненужную негативную прессу», — рассказал Уоттс.
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