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Джон Уоттс отказался снимать сиквел «Одиноких волков» из-за разногласий с Apple

24 ноября
2024 год

Новости кино >>
24 ноября 2024
Режиссер Джон Уоттс отказался снимать сиквел «Одиноких волков» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни из-за разногласий с Apple. Об этом сообщает Deadline.

Джон Уоттс отказался снимать сиквел «Одиноких волков» из-за разногласий с Apple
фото: кадр из «Одиноких волков»

По словам постановщика, он вернул деньги за сиквел из-за того, что больше не мог доверять компании как творческому партнеру. Причиной стало решение стриминга выпустить «Одиноких волков» в ограниченный кинотеатральный прокат.

«Мне даже не сообщили об этом. Я был шокирован и попросил их не публиковать новость о том, что я пишу сиквел. Они проигнорировали мою просьбу и все равно объявили об этом в своем пресс-релизе, видимо, чтобы подогреть интерес к цифровому релизу фильма. Поэтому я вернул деньги, которые они мне дали за сиквел. Я не хотел об этом говорить, потому что гордился фильмом и не хотел вызывать ненужную негативную прессу», — рассказал Уоттс.

Боевик с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни стал самым просматриваемым фильмом в истории Apple TV+.
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