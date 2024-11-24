Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Третью национальную премию имени Дзиги Вертова вручат 21 декабря

24 ноября
2024 год

Новости кино >>
24 ноября 2024
Вручение Третьей национальной премии за достижения в области неигрового кино имени Дзиги Вертова пройдет 21 декабря. Торжественная церемония награждения победителей состоится в кинотеатре «Иллюзион». Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Третью национальную премию имени Дзиги Вертова вручат 21 декабря
фото: социальные сети премии

Премия присуждается в этому году в трех номинациях: «Лучший неигровой фильм», «Лучший дебют в неигровом кино» и «Лучшая публикация о неигровом кино».

«Премия имени Дзиги Вертова была задумана Гильдией неигрового кино 20 лет назад, как премия, которая связывает современный кинопроцесс с отечественной киноклассикой. Вертов нужен нам как точка отсчета, как ориентир, как напоминание о том, что неигровое кино может быть местом эксперимента, поисков нового языка, местом творческой самореализации. Его фильмы, возможно, самый сильный аргумент в вечном споре о том является ли документальное кино полноценным искусством», — говорит президент Гильдии неигрового кино и телевидения Алексей Ханютин.

Специально к премии проект, направленный на популяризацию документального кино, «Страна.DOC» готовит программу показов фестивальных хитов. Показы пройдут до середины декабря в Москве. Премия имени Дзиги Вертова направлена на развитие документальных форм киноискусства и презентацию новых тенденций и имен в современном неигровом кино.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Объявлены номинанты Второй национальной премии имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино
персоны
Дзига ВертовАлексей Ханютин

анонс

Скорбим

Владимир Самойлов
20 ноября ушёл из жизни актёр, диктор Владимир Самойлов.

День рождения >>

Анна Геллер
Мария Козакова
Виктор Коршунов
Татьяна Лянник
Елена Мироненко
Светлана Светикова
Виктор Сергачёв
Андрей Смоляков
Денис Шведов
Гарретт Диллахант
Эмир Кустурица
Тьерри Лермит
Стивен Мерчант
Кэтрин Хейгл
Ширли Хендерсон
Ален Шаба
все родившиеся 24 ноября >>

Афиша кино >>

Агата и сыск. Выгодный риск
детектив, экранизация
Россия, 2023
Один день в Стамбуле
комедия
Россия, 2024
Эммануэль
драма, экранизация, эротика
Франция, 2024
Астрал. Медиум
триллер, фильм ужасов
Ирландия, 2024
Приключения Паддингтона 3
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Великобритания, Франция, ЮАР, Япония, 2024
Мария
биография, драма
Чили, Италия, Германия, США, ОАЭ, 2024
Птица
драма
Великобритания, Германия, США, Франция, 2024
Сиджинн. Книга крови
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Я слежу за тобой
детектив, триллер
Южная Корея, 2024
Высокое напряжение
боевик, драма, криминальный фильм
Гонконг, Китай, 2024
Ники
биография, драма
Франция, 2024
Перевозчик душ
мистика, триллер
Великобритания, США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен