Третью национальную премию имени Дзиги Вертова вручат 21 декабря

Вручение Третьей национальной премии за достижения в области неигрового кино имени Дзиги Вертова пройдет 21 декабря. Торжественная церемония награждения победителей состоится в кинотеатре «Иллюзион». Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.
фото: социальные сети премии
Премия присуждается в этому году в трех номинациях: «Лучший неигровой фильм», «Лучший дебют в неигровом кино» и «Лучшая публикация о неигровом кино».
«Премия имени Дзиги Вертова была задумана Гильдией неигрового кино 20 лет назад, как премия, которая связывает современный кинопроцесс с отечественной киноклассикой. Вертов нужен нам как точка отсчета, как ориентир, как напоминание о том, что неигровое кино может быть местом эксперимента, поисков нового языка, местом творческой самореализации. Его фильмы, возможно, самый сильный аргумент в вечном споре о том является ли документальное кино полноценным искусством», — говорит президент Гильдии неигрового кино и телевидения Алексей Ханютин.
Специально к премии проект, направленный на популяризацию документального кино, «Страна.DOC» готовит программу показов фестивальных хитов. Показы пройдут до середины декабря в Москве. Премия имени Дзиги Вертова направлена на развитие документальных форм киноискусства и презентацию новых тенденций и имен в современном неигровом кино.
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