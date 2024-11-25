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II фестиваль молодого кино «Новое движение» объявил даты проведения

25 ноября
2024 год

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25 ноября 2024
Второй фестиваль молодого кино «Новое движение» объявил даты проведения и открыл прием заявок на участие в основном конкурсе. Смотр пройдет с 29 мая по 2 июня 2025 года в Великом Новгороде. Подать заявку смогут те кинематографисты, у кого это первый, второй или третий художественный полнометражный фильм, уточняет пресс-служба фестиваля.

II фестиваль молодого кино «Новое движение» объявил даты проведения
фото: пресс-служба смотра

На участие в основном конкурсе могут претендовать полнометражные художественные фильмы, производство которых было завершено после 1 мая 2024 года. Их хронометраж должен быть более 54 минут. Заявки на участие принимаются до  11 апреля 2025 года. Победитель основного конкурса, как и в прошлом году, получит главный приз — 1 миллион рублей.

«Новое движение» — это фестиваль всего нового: новых направлений, новых имен, новых сюжетов, новых тем, новых векторов развития. Генеральными продюсерами смотра являются актер, режиссер и продюсер Артем Михалков, а также продюсер Максим Королев. Программным директором выступает кинокритик Вадим Рутковский. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры и правительства Новгородской области.

«Фестиваль "Новое движение" только начинает свою историю, это будет его второй год. Но мы будем активно его развивать и привносить новые форматы, поддерживать свежие идеи и открывать еще больше возможностей для молодых кинематографистов. Этот смотр создан для тех, кто хочет заявить о себе, показать свое уникальное видение и стать частью новой волны российского кино», — говорит Артем Михалков.

Впервые фестиваль «Новое движение» прошел в Великом Новгороде в 2024 году. Главный приз получила картина «Эра» режиссера Вениамина Илясова о женщине средних лет, которая, несмотря на все трудности с воспитанием сына-инвалида, пытается обрести личное счастье.
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