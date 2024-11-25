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Татьяна Бабенкова сыграет в военной драме «Доктор Вера» по мотивам повести Бориса Полевого

25 ноября
2024 год

Новости кино >>
25 ноября 2024
В Москве стартовали съемки 4-серийной военной драмы «Доктор Вера» по одноименной повести Бориса Полевого — о реальном подвиге медсестры в оккупированном городе. Главную роль исполняет Татьяна Бабенкова. Премьера проекта состоится весной 2025 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru и на телеканале СТС, уточняет пресс-служба видеосервиса.

Татьяна Бабенкова сыграет в военной драме «Доктор Вера» по мотивам повести Бориса Полевого
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Сериал расскажет историю Веры Трешниковой, которая в 1941 году осталась единственным медиком в городе. Ее больница находилась под круглосуточным контролем гестапо. Чтобы продолжать выполнять свой врачебный долг, Вера делала вид, что пошла на сотрудничество с фашистами. Горожане осуждали ее, но не знали, что в больнице девушка прячет центр партизанского движения.

«Прочитала повесть десять лет назад и уже тогда решила создать кино по ее мотивам. Просто меня впечатлила история, в основе которой реальный подвиг женщины, молодого врача. Мы много снимаем про разведчиков и солдат, про знаковые битвы. Мне же хочется показать подвиг маленького человека, задача которого была — не стрелять, а защищать и спасать», — говорит режиссер, автор сценария и продюсер СТС Аня Мирохина.

К съемкам драмы привлекают военных консультантов, историков, врачей, экспертов по историческому медицинскому реквизиту и реконструкторов. Чтобы перевоплотиться в медсестру, исполнительница главной роли Татьяна Бабенкова практиковалась под руководством хирургов, как зашивать раны, пережимать сосуды и делать надрезы.

Татьяна Бабенкова сыграет в военной драме «Доктор Вера» по мотивам повести Бориса Полевого
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

В сериале генерала Фон Вайхса и военного врача Шонненберга сыграют немецкие актеры Райнер Вагнер и Дирк Мартенс. «Мне нравится, что здесь все не делится на черное и белое. Для меня это важно, потому что в голове всегда держу историю своей страны, но знаю, что не все немцы были плохими. Персонаж прописан объемно, поэтому по роли, конечно, следую закону того времени, но и также закону человечности», — отмечает Дирк Мартенс.

После московских съемок группа отправится в Ярославль и Торжок, где найдены локации, сохранившие атмосферу времен Великой Отечественной войны. Больницу, где работает Вера, воссоздадут в здании на территории подмосковной усадьбы Суханово. Большую часть исторических костюмов и обуви изготовили на заказ, художники также используют в работе винтажные вещи из личных коллекций. Порезы, раны, ожоги, переломы и другие увечья, с которыми сталкивается главная героиня, создают с помощью пластического грима.

Также в проекте задействованы Григорий Чабан, Кирилл Полухин, Виталий Коваленко, Наталья Рогожкина, Даня Киселев, Елизавета Струнина и другие. За производство сериала отвечает Art Pictures Vision при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и участии «НМГ Студии».
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Татьяна Бабенкова сыграет в военной драме «Доктор Вера» по мотивам повести Бориса Полевого фотографии
Татьяна Бабенкова сыграет в военной драме «Доктор Вера» по мотивам повести Бориса Полевого фотографии
Татьяна Бабенкова сыграет в военной драме «Доктор Вера» по мотивам повести Бориса Полевого фотографии
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