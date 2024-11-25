«Он убил ту старуху»: вышел трейлер ко второй части сериала «Преступление и наказание» с Иваном Янковским

Действие сериала разворачивается летом в современном Петербург. Студент Родион Раскольников изнурен безденежьем, безработицей и мыслями о бессмысленности своего существования. Но в его сознании зреет идея о том, что некоторые люди «право имеют» на самые мерзкие поступки, если они совершают великие открытия и двигают мир вперед. Чтобы проверить теорию на себе, он убивает старуху-микрокредиторшу. На след Раскольникова выходит следователь Порфирий Петрович, который хочет добиться от него чистосердечного признания.
Первые четыре эпизода адаптации романа «Преступление и наказание» уже посмотрели более двух миллионов подписчиков. На фоне выхода сериала в онлайн-кинотеатре, книжный сервис и маркетплейс Яндекса отметили рост популярности творчества Федора Достоевского. Так, 30 октября, в день рождения писателя, на маркетплейсе Яндекса заказали больше 35% от всех суммарных тиражей автора, зафиксированных в России с начала 2024 года. По данным сервисов, Федор Достоевский стал самым популярным писателем России по состоянию на ноябрь 2024 года.
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