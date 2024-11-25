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«Он убил ту старуху»: вышел трейлер ко второй части сериала «Преступление и наказание» с Иваном Янковским

25 ноября
2024 год

Новости кино >>
25 ноября 2024
В сети появились постер и трейлер ко второй части сериала Владимира Мирзоева «Преступление и наказание» с Иваном Янковским в главной роли. Все эпизоды будут доступны на Кинопоиске с 30 ноября, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.



Действие сериала разворачивается летом в современном Петербург. Студент Родион Раскольников изнурен безденежьем, безработицей и мыслями о бессмысленности своего существования. Но в его сознании зреет идея о том, что некоторые люди «право имеют» на самые мерзкие поступки, если они совершают великие открытия и двигают мир вперед. Чтобы проверить теорию на себе, он убивает старуху-микрокредиторшу. На след Раскольникова выходит следователь Порфирий Петрович, который хочет добиться от него чистосердечного признания.

Первые четыре эпизода адаптации романа «Преступление и наказание» уже посмотрели более двух миллионов подписчиков. На фоне выхода сериала в онлайн-кинотеатре, книжный сервис и маркетплейс Яндекса отметили рост популярности творчества Федора Достоевского. Так, 30 октября, в день рождения писателя, на маркетплейсе Яндекса заказали больше 35% от всех суммарных тиражей автора, зафиксированных в России с начала 2024 года. По данным сервисов, Федор Достоевский стал самым популярным писателем России по состоянию на ноябрь 2024 года.

«Он убил ту старуху»: вышел трейлер ко второй части сериала «Преступление и наказание» с Иваном Янковским
фото: пресс-служба Кинопоиска

В сериале также сыграли Любовь Аксенова, Тихон Жизневский, Юлия Снигирь, Борис Хвошнянский, Алена Михайлова, Владимир Мишуков и другие.
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№ 1
Ангелина_Сокол   25.11.2024 - 14:08
Мне то первая часть вообще не зашла, остановилась на 5 серии и бросила. Вторую часть даже трейлер не хочется смотреть. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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