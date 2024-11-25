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25 ноября 2024
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Маша Кошина, Слава Копейкин и Никита Кологривый появятся в сказке «Холодное сердце» по мотивам «Снегурочки»
Маша Кошина, Слава Копейкин и Никита Кологривый появятся в сказке «Холодное сердце» по мотивам «Снегурочки»
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Новости кино >>
25 ноября 2024
Братья
Владимир
и
Александр Котт
работают над сказкой «
Холодное сердце
» по мотивам пьесы «Снегурочка» («Весенняя сказка») Александра Островского. Фильм представили на
питчинге
проектов детского игрового кино в Министерстве культуры.
фото: сайт Министерства культуры
Главную роль исполняет
Маша Кошина
. Компанию ей составляют
Слава Копейкин
(Лель),
Никита Кологривый
(Мизгирь),
Мила Ершова
(Купава),
Василина Юсковец
(Малуша) и
Юрий Кузнецов
(Берендей). В фильме также играют
Федор Добронравов
и
Елена Валюшкина
.
Как рассказал Владимир Котт, картина практически полностью готова. Осталось доснять несколько зимних сцен, на что запрашивают 30 миллионов рублей. В прокат лента должна выйти в 2025 году.
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№ 2
Vladislav [XzedX]
(Москва)
25.11.2024 - 17:30
... Так собственно, какой ... каст, такие и запросы. Им для нескольких финальных сцен нужно 30 лямов еще, а иначе это все зря... Это при условии, что весь бюджет этой картины умалчивается и покрыт мраком...
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№ 1
Киноман1985
25.11.2024 - 17:03
на несколько сцен еще 30 миллионов, нормально так.
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Владимир Котт
,
Маша Кошина
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,
Василина Юсковец
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