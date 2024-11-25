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Маша Кошина, Слава Копейкин и Никита Кологривый появятся в сказке «Холодное сердце» по мотивам «Снегурочки»

25 ноября
2024 год

Новости кино >>
25 ноября 2024
Братья Владимир и Александр Котт работают над сказкой «Холодное сердце» по мотивам пьесы «Снегурочка» («Весенняя сказка») Александра Островского. Фильм представили на питчинге проектов детского игрового кино в Министерстве культуры.

Маша Кошина, Слава Копейкин и Никита Кологривый появятся в сказке «Холодное сердце» по мотивам «Снегурочки»
фото: сайт Министерства культуры

Главную роль исполняет Маша Кошина. Компанию ей составляют Слава Копейкин (Лель), Никита Кологривый (Мизгирь), Мила Ершова (Купава), Василина Юсковец (Малуша) и Юрий Кузнецов (Берендей). В фильме также играют Федор Добронравов и Елена Валюшкина.

Как рассказал Владимир Котт, картина практически полностью готова. Осталось доснять несколько зимних сцен, на что запрашивают 30 миллионов рублей. В прокат лента должна выйти в 2025 году.
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№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   25.11.2024 - 17:30
... Так собственно, какой ... каст, такие и запросы. Им для нескольких финальных сцен нужно 30 лямов еще, а иначе это все зря... Это при условии, что весь бюджет этой картины умалчивается и покрыт мраком... читать далее>>
№ 1
Киноман1985   25.11.2024 - 17:03
на несколько сцен еще 30 миллионов, нормально так. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Маша Кошина, Слава Копейкин и Никита Кологривый появятся в сказке «Холодное сердце» по мотивам «Снегурочки» фотографии
Маша Кошина, Слава Копейкин и Никита Кологривый появятся в сказке «Холодное сердце» по мотивам «Снегурочки» фотографии
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