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Юрий Стоянов бросит вызов телефонным мошенникам 9 декабря

25 ноября
2024 год

Новости кино >>
25 ноября 2024
Комедийный сериал «Мамонты» с Юрием Стояновым в главной роли стартует 9 декабря в Okko. Как уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра, проект расскажет историю простодушного пенсионера, ставшего жертвой телефонного мошенника.

Юрий Стоянов бросит вызов телефонным мошенникам 9 декабря
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

История добродушного пенсионера Николая Николаевича (Юрий Стоянов) начинается с того, что он продает квартиру, чтобы перебраться в Москву поближе к дочери Юле (Марьяна Спивак) и 15-летней внучке Полине (Лиза Ищенко). Находясь в гостях у родственников, Николай Николаевич получает звонок от якобы сотрудника банка и переводит ему все вырученные от продажи квартиры средства. Обращение в правоохранительные органы не дает никаких результатов, и тогда технологический мамонт Николай Николаевич решает разобраться во всем сам. Ему предстоит с головой окунуться в неведомый мир киберпреступности: освоить даркнет, научиться пробивать телефонные биллинги, скачивать базы данных и подделывать документы. В этом ему охотно будет помогать внучка Полина, которая мечтает, чтобы дед нашел деньги и поскорее от них съехал.

«История обмана старика телефонными мошенниками, несмотря на всю чудовищную актуальность — это ещё и повод рассказать об уходящем поколении, и о том, что мы можем потерять в связи с их уходом. Найдется ли им замена? Ведь эти люди пережили непростые времена: они потеряли одну страну, потом поверили в новую… Жилось им безумно тяжело, и они заслужили, если не любовь, то, хотя бы, внимание. Это ведь не история про нищего старика, который считает копейки (хотя и таких людей очень много, не стоит о них забывать). Да, он очень скромен, но слава богу, у него есть довольно обеспеченная дочь, живущая в приличной квартире и внучка со сложным характером. Николай Николаевич, как и многие представители его поколения, человек невероятно деликатный и всё время боится быть навязчивым, чтобы ни в коем случае ничем не стеснить. Его тяжело обидеть, потому что он многое прощает людям. Но до поры, до времени. Таких людей обижать не надо, потому что когда-нибудь это зло обязательно вернется обратно. Важно, чтобы кто-то из этих людей, которые обманывают наивных стариков, хотя бы однажды вспомнили, что у них тоже есть мама, папа, бабушка и дедушка», — отмечает Юрий Стоянов.

Юрий Стоянов бросит вызов телефонным мошенникам 9 декабря
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Пилотный эпизод сериала Михаила Чистова снял режиссер Иван Соснин еще в 2023 году, и тогда проект произвел фурор на V фестивале сериалов «Пилот», победив в номинациях «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей» и «Выбор прессы». Вместе с Михаилом Чистовым сценаристами и креативными продюсерами «Мамонтов» выступили Яна Прокопенко и Ольга Вольпина.

«Больше всего в "Мамонтах" мне нравится, что каждый находит в этом сериале что-то свое. Я сказал бы, что наша история про эмпатию, кто-то скажет, что про добро, кто-то — про семью, кто-то — про справедливость. На этапе подготовки я лично слышал более двадцати разных мнений, о чем сериал. И эта вариативность позволит объединить у экранов много людей. С нетерпением жду, что скажет зритель, и надеюсь, что вариативность "о чем" только увеличится», — рассказал Михаил Чистов.

Также в сериале участвуют Лев Малишава, Егор Павлычев, Наталья Павленкова, Екатерина Стулова, Наталия Потапова, Василий Копейкин, Тимофей Кочнев и другие. В конце каждого эпизода сериала «Мамонты» зрители смогут увидеть QR-код, который ведет на страницу документального триллер-расследования «На крючке: когда звонит мошенник», рассказывающий реальные жуткие и циничные истории о том, как преступники зарабатывают миллиарды рублей, обманывая доверчивых граждан.
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фильмы
МамонтыНа крючке: когда звонит мошенник

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Юрий Стоянов бросит вызов телефонным мошенникам 9 декабря фотографии
Юрий Стоянов бросит вызов телефонным мошенникам 9 декабря фотографии
Юрий Стоянов бросит вызов телефонным мошенникам 9 декабря фотографии
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