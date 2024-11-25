«Я здесь, друг»: Луи Гаррель отправляется на поиски Венсана Касселя в трейлере фильма «Сент-Экзюпери»

В сети появились локализованные постер и трейлер приключенческого фильма «Сент-Экзюпери», основанного на реальной истории о ключевом эпизоде жизни летчика и знаменитого писателя, автора одной из самых продаваемых в мире книг «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Главные роли в картине исполнили Луи Гаррель, Венсан Кассель и Дайан Крюгер. Компания Global Film выпустит фильм в прокат 6 февраля 2025 года.
По сюжету в 1930 году Антуан де Сент-Экзюпери, пилот французской авиапочты в Аргентине, вместе с лучшим другом и коллегой Анри Гийоме решает проложить более короткий маршрут через горы. Когда Гийоме пропадает в Андах, Сент-Экзюпери отправляется в рискованный ночной полет по спасению своего товарища. Это смертельно опасное путешествие не только меняет его, но и вдохновляет на создание всемирно известной книги «Маленький принц», которая станет символом безграничной силы воображения.
Режиссером и сценаристом ленты выступил Пабло Агеро. «Мне хотелось создать фильм в стиле самого Сент-Экзюпери: поэтичный и вдохновляющий. Я выбрал рассказ о той неделе, которая стала решающей для него как для личности. Поиски его друга Гийомэ, потерявшегося в Андах, формируют Сент-Экзюпери как великого пилота и вдохновляют в нем поэта, который через десять лет создаст одну из самых известных сказок в истории», — рассказал постановщик.
По словам режиссера, во время создания фильма они вдохновлялись сказочной эстетикой и стилистикой простоты оригинальных рисунков из книги «Маленький принц». Однако добиться такой простоты и эстетики оказалось непросто. Съемки длились два года и проходили в Андах и Патагонии: зимой при -20° и летом только на рассвете и закате, чтобы добиться органичных и одновременно эпичных изображений. Каждый кадр долго формировался, чтобы достичь утонченного и слегка небрежного результата, как картины, пишущиеся акварелью на наших глазах.
фото: компания Global Film
«Хроматическая палитра очень близка к природе. Фильм серебристый, усыпанный золотыми искорками. В этих холодных серых пейзажах, где заблудился Гийоме, солнце вспыхивает, жгучее, одновременно символизируя жизнь, надежду и напоминая о днях и ночах, прошедших в борьбе за выживание», – отметил Пабло Агеро.
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