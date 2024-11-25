Сериалы «Неверные», «Она такая классная» и «По обоюдному согласию» претендуют на премию Russian Creative Awards

Объявлен шорт-лист номинантов Российской национальной премии Russian Creative Awards, которая ежегодно отмечает лучшие креативные проекты во всех отраслях экономики страны. Лауреатов наградят 29 ноября в концертном зале «Зарядье» на торжественной церемонии, уточняет пресс-служба мероприятия.
фото: пресс-служба премии
Ключевое изменение архитектуры премии 2024 года – ориентация на ценностное содержание проектов в сфере креативных индустрий. В шорт-лист финалистов вошли 32 проекта в 11 номинациях, которые получили самые высокие оценки членов большого жюри. Победителя в специальной номинации «Таврида.АРТ» для молодых профессионалов в сфере творческих индустрий определит оргкомитет.
Впервые в этом году Российской национальной премией в сфере креативных индустрий будет отмечен сценарный проект, развивающий сельскую территорию. Именно эта номинация – в числе самых востребованных по итогам заявочной кампании. В шорт-лист финалистов премии в этой категории вошли три сценарных проекта фильмов и сериалов: «Велкам ту Васюки» Юлии Горбуновой, «Жизнь медом» Юлии Шигиной, Марии Волковой и «Гектарщики» Светланы Лузиной. Самыми популярными номинациями среди соискателей также стали «Просветительский проект» и «Креативное событие». Так, в категории «Креативное событие» на награду претендуют выставка «Россия», серия культурно-просветительских мероприятий от HiFi-стриминга «Звук» «Вечерний Звук» и Московская международная неделя кино. В номинации «Импульс воздействия», в которой отмечают креативные проекты со значимым социальным эффектом, заявлены сериалы «Неверные», «Она такая классная» и «По обоюдному согласию». В категории «Просветительский проект» представлена «Школа Иннопрактики», а также подкасты «Креативные индустрии» и «С последней парты». На звание самого креативного региона претендуют Красноярский край, Ивановская и Тюменская области. Всех номинантов можно найти на сайте премии.
В основе творческого решения церемонии 2024 года – переосмысление российского культурного кода, рассказала продюсер церемонии Лилия Дасаева: «Этот год стал для всех нас временем глубокого переосмысления российского культурного кода. Мы все ясно видим необходимость возвращения к истокам, к ценностям и традициям российского народа, которые служат основой для создания нового и актуального. Мы выбрали эту тему как основу для построения художественных образов церемонии. Формат мероприятия объединяет номинации и само шоу в единое целое, где одно органично перетекает в другое. Главная цель — представить новые звезды и людей, которые находятся в авангарде своих индустрий, как через выступления участников, так и через номинантов и победителей премии. При этом сочетание с именитыми мэтрами позволяет достичь гармонии опыта и свежего взгляда. Идею преемственности поколений подчеркнет уникальный дуэт ведущих — Леон Кемстач и Сергей Шакуров. Их участие символизирует связь поколений, напоминая, что без основ, истории и традици невозможно создать будущее».
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