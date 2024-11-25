Хочу в тюрьму! Марио Касас в трейлере фильма «Побег»

В сети появился трейлер испанского триллер «Побег
» режиссёра Родриго Кортес
(«Красные огни
») с Марио Касасом
(«Три метра над уровнем неба
») в главной роли.
«Побег»
Фильм снят по одноименному роману Энрике Рубио. Жизненные обстоятельства вынуждают молодого человека искать убежище в тюрьме. На что он пойдет, чтобы попасть за решетку? И как оттуда выбраться, если обстоятельства изменились?
Вместе с Касасом в картине снимались Анна Кастильо
, Хосе Гарсия
, Гильермо Толедо
, Хосе Сакристан
, Бланка Портилльо
, Хуанхо Пуигкорве
, Ксоан Форнеас
, Хосе Мария Поу
, Давид Лоренте
и другие. А одним из продюсеров выступил сам Мартин Скорсезе
.
«Побег
» выйдет в российский прокат 19 декабря.
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