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Хочу в тюрьму! Марио Касас в трейлере фильма «Побег»

25 ноября
2024 год

Новости кино >>
25 ноября 2024
В сети появился трейлер испанского триллер «Побег» режиссёра Родриго КортесКрасные огни») с Марио КасасомТри метра над уровнем неба») в главной роли.

«Побег»

Фильм снят по одноименному роману Энрике Рубио. Жизненные обстоятельства вынуждают молодого человека искать убежище в тюрьме. На что он пойдет, чтобы попасть за решетку? И как оттуда выбраться, если обстоятельства изменились?

Хочу в тюрьму! Марио Касас в трейлере фильма «Побег»

Вместе с Касасом в картине снимались Анна Кастильо, Хосе Гарсия, Гильермо Толедо, Хосе Сакристан, Бланка Портилльо, Хуанхо Пуигкорве, Ксоан Форнеас, Хосе Мария Поу, Давид Лоренте и другие. А одним из продюсеров выступил сам Мартин Скорсезе.

«Побег» выйдет в российский прокат 19 декабря.
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Хочу в тюрьму! Марио Касас в трейлере фильма «Побег» фотографии
Хочу в тюрьму! Марио Касас в трейлере фильма «Побег» фотографии
Хочу в тюрьму! Марио Касас в трейлере фильма «Побег» фотографии
Хочу в тюрьму! Марио Касас в трейлере фильма «Побег» фотографии
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