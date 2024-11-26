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Рубись, студент: новый трейлер сериала «Яйба» — истории о современных самураях от автора «Детектива Конана»

26 ноября
2024 год

Новости кино >>
26 ноября 2024
Премьера сериала «Яйба» запланирована на апрель. Новой экранизацией одноименной манги Госё Аоямы, создателя «Детектива Конана» и «Волшебника Кайто» , занимается студия WITАтака титанов», «Великий притворщик»). Она и представила второй трейлер, где появляется главный антагонист франшизы (ниже — видео с русскими субтитрами). Что было в предыдущем ролике, смотрите здесь.


Вдохновленный легендарным мечником Миямото Мусаси, Яйба Куроганэ упорно тренируется, чтобы стать самураем. Проведя всё детство вдали от цивилизации, однажды он возвращается из джунглей в современную Японию. Теперь юноше предстоит адаптироваться к новым условиям, а еще — не сплаховать перед заклятым врагом, которого он нажил в первый же учебный день. Ничья с ребенком в дуэли на синаях так раззадоривает студента Такэси Онимару, что тот отправляется на поиск магической катаны. С её помощью он планирует создать армию демонов и захватить мир (а еще сам превращается в они).

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К сэйю главного героя Минами Такаяме (Мукуро из «Отчета о буйстве духов», Мэй Асаока из «Городского охотника») присоединились:

Кэндзюро Куроганэ, отец Яйбы — Кацуюки Кониси (Брэд Коулман из «Магии и мускулов», Тэнгэн Удзуй из «Истребителя демонов»).
Миямото Мусаси — Дзюнъити Сувабэ (Сукуна Рёмэн из «Магической битвы», Масаки Дзёгасаки из «Блюза машины времени о четырёх с половиной татами»).

Рубись, студент: новый трейлер сериала «Яйба» — истории о современных самураях от автора «Детектива Конана»

Самурайский сёнэн выходил на страницах журнала Weekly Shonen Sunday (издательство Shogakukan) с сентября 1988 года. Сериализация закончилась в 1993-м — практически одновременно с премьерой аниме-адаптации от студии PastelУсио и Тора», «Лес русалок»).

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Рубись, студент: новый трейлер сериала «Яйба» — истории о современных самураях от автора «Детектива Конана» фотографии
Рубись, студент: новый трейлер сериала «Яйба» — истории о современных самураях от автора «Детектива Конана» фотографии
Рубись, студент: новый трейлер сериала «Яйба» — истории о современных самураях от автора «Детектива Конана» фотографии
Рубись, студент: новый трейлер сериала «Яйба» — истории о современных самураях от автора «Детектива Конана» фотографии
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