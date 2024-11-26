Рубись, студент: новый трейлер сериала «Яйба» — истории о современных самураях от автора «Детектива Конана»

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Награды за актерскую игру первого и второго плана достались Коди Кристиану и Бриане Уайт за роли Клауда и Айрис в Final Fantasy VII Rebirth

Сериал «Фоллаут» стал лучшей адаптацией игры по версии премии Golden Joystick Awards

Сколько людей, столько и мнений

«Рубят людей без драматизма»: Почему зрители не довольны новой экранизацией «Противостояния»

«Энола Холмс» с Милли Бобби Браун вернется к зрителям

Проект будет посвящен путешествиям во времени

Микс «Интерстеллара» и «Топ Гана»: Остин Батлер сыграет в новом фильме Эдварда Бергера

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«Я создал иллюзию мужчины на экране»: Дмитрий Нагиев объяснил, кто и зачем ходит в его актёрскую школу в Дубае

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