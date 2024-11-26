Рубись, студент: новый трейлер сериала «Яйба» — истории о современных самураях от автора «Детектива Конана»

Премьера сериала «Яйба
» запланирована на апрель. Новой экранизацией одноименной манги Госё Аоямы
, создателя «Детектива Конана
» и «Волшебника Кайто
» , занимается студия WIT
(«Атака титанов
», «Великий притворщик
»). Она и представила второй трейлер, где появляется главный антагонист франшизы (ниже — видео с русскими субтитрами). Что было в предыдущем ролике, смотрите здесь
.
Вдохновленный легендарным мечником Миямото Мусаси, Яйба Куроганэ упорно тренируется, чтобы стать самураем. Проведя всё детство вдали от цивилизации, однажды он возвращается из джунглей в современную Японию. Теперь юноше предстоит адаптироваться к новым условиям, а еще — не сплаховать перед заклятым врагом, которого он нажил в первый же учебный день. Ничья с ребенком в дуэли на синаях
так раззадоривает студента Такэси Онимару, что тот отправляется на поиск магической катаны. С её помощью он планирует создать армию демонов и захватить мир (а еще сам превращается в они
).
Читать
«Самурай Чамплу» — неувядающая классика о самураях, еде и рэпе
К сэйю главного героя Минами Такаяме
(Мукуро из «Отчета о буйстве духов
», Мэй Асаока из «Городского охотника
») присоединились:
Кэндзюро Куроганэ, отец Яйбы — Кацуюки Кониси
(Брэд Коулман
из «Магии и мускулов
», Тэнгэн Удзуй
из «Истребителя демонов
»).
Миямото Мусаси — Дзюнъити Сувабэ
(Сукуна Рёмэн
из «Магической битвы
», Масаки Дзёгасаки
из «Блюза машины времени о четырёх с половиной татами
»).
Самурайский сёнэн
выходил на страницах журнала Weekly Shonen Sunday
(издательство Shogakukan
) с сентября 1988 года. Сериализация закончилась в 1993-м — практически одновременно с премьерой аниме-адаптации
от студии Pastel
(«Усио и Тора
», «Лес русалок
»).
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