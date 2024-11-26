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Юра Борисов сыграет в полнометражном дебюте Клавдии Коршуновой «Ваня»

26 ноября
2024 год

Новости кино >>
26 ноября 2024
Юра Борисов сыграет одну из главных ролей в полнометражном режиссерском дебюте актрисы Клавдии Коршуновой «Ваня», соответствующий проект представлен на питчинге авторского игрового кино и дебютов в Министерстве культуры РФ.

Юра Борисов сыграет в полнометражном дебюте Клавдии Коршуновой «Ваня»

12-летний Ваня живет с матерью в деревне и не знает, кто его отец. Мать говорит, что тот работает в Москве, и Ваня вместе с другом Федей собираются отправиться на поиски родителя. Во время приготовления к путешествию ребята встречаются с Виктором, который когда-то учился с мамой Вани в школе, а потом долго жил в Германии, поэтому в деревне, куда он вернулся, его называют Немец. Возможно, это и есть отец Вани?

Борисов как раз сыграет Немца, роль мамы исполнит Анна Шевчук. В фильме также появятся Дарья Мельникова, Александр Коршунов и Ирина Жирякова. Кастинг на детские роли еще идет.

Съемки пройдут в Костромской области в феврале-марте 2025 года. Оператором выступит Екатерина Смолина, в октябре получившая приз фестиваля «Маяк» за фильм «На этой земле» Ренаты Джало. Произвдством картины занимаются компания «СТВ Лаб» и «Ленфильм-дебют». Художественным руководителем выступит Бакур Бакурадзе.

Актриса Клавдия Коршунова дебютировала в качестве режиссера в прошлом году с короткометражкой «Прости меня, Аня», главную роль в которой также играл Юра Борисов.
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№ 1
Флорина   26.11.2024 - 10:16
В роли мамы - реальная супруга Борисова. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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На этой землеПрости меня, Аня

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Юра Борисов сыграет в полнометражном дебюте Клавдии Коршуновой «Ваня» фотографии
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