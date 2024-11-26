Юра Борисов сыграет в полнометражном дебюте Клавдии Коршуновой «Ваня»

Юра Борисов
сыграет одну из главных ролей в полнометражном режиссерском дебюте актрисы Клавдии Коршуновой
«Ваня
», соответствующий проект представлен на питчинге авторского игрового кино и дебютов в Министерстве культуры РФ.
12-летний Ваня живет с матерью в деревне и не знает, кто его отец. Мать говорит, что тот работает в Москве, и Ваня вместе с другом Федей собираются отправиться на поиски родителя. Во время приготовления к путешествию ребята встречаются с Виктором, который когда-то учился с мамой Вани в школе, а потом долго жил в Германии, поэтому в деревне, куда он вернулся, его называют Немец. Возможно, это и есть отец Вани?
Борисов как раз сыграет Немца, роль мамы исполнит Анна Шевчук
. В фильме также появятся Дарья Мельникова
, Александр Коршунов
и Ирина Жирякова
. Кастинг на детские роли еще идет.
Съемки пройдут в Костромской области в феврале-марте 2025 года. Оператором выступит Екатерина Смолина
, в октябре получившая приз фестиваля «Маяк» за фильм «На этой земле
» Ренаты Джало
. Произвдством картины занимаются компания «СТВ Лаб» и «Ленфильм-дебют». Художественным руководителем выступит Бакур Бакурадзе
.
Актриса Клавдия Коршунова дебютировала в качестве режиссера в прошлом году с короткометражкой «Прости меня, Аня
», главную роль в которой также играл Юра Борисов.
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