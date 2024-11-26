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Любовь Аксенова рассталась с третьей «Почкой»

26 ноября
2024 год

Новости кино >>
26 ноября 2024
Завершились съемки третьего сезона «Почки» с Любовью Аксеновой. В сериале онлайн-кинотеатра Kion и студии Lookfilm также сыграли Николай Фоменко, Ирина Розанова, Дмитрий Лысенков, Антон Филипенко, Павел Чинарев, Леонид Бичевин и Алексей Розин. Режиссерское кресло продолжения вновь заняла Мария Шульгина, она же написала сценарий вместе с Елизаветой Тихоновой. Премьера состоится эксклюзивно в Kion, уточняет пресс-служба компании «МТС».

Любовь Аксенова рассталась с третьей «Почкой»
фото: пресс-служба компании «МТС»

«В этом сезоне "Почки" Наташе Кустовой достается новый виток сложнейших обстоятельств, которые ей предстоит преодолеть. В продолжении нашего сериала Мария Шульгина и Елизавета Тихонова с подобающей им иронией и интеллигентным гротеском исследуют новые противоречия четкого мира Натальи Кустовой. И делают это так, что во время съемок порой очень сложно удержаться от смеха», — рассказала Любовь Аксенова.

После событий второго сезона прошел один год. Наташа работает на месте своей бывшей начальницы и взяточницы Чарской, а та сидит в тюрьме. Но вдруг оказывается, что там же может оказаться и Кустова: адвокат ее брата, которого Наташа уговорила взять на себя вину за подпольную клинику трансплантации, умудрился раскопать, что это дело ее рук. Единственный способ остаться на свободе – это маленький ребенок, уход за которым обеспечит ей отсрочку, а то и условный срок. Теперь перед несгибаемой героиней стоит новая сверхзадача — «родить» в считанные дни.

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По словам режиссера и автора сценария Марии Шульгиной, «в новом сезоне более подробно раскрываются сквозные персонажи. Например, развились линии героев в исполнении Леонида Бичевина и Павла Чинарева, хотя ранее они появлялись только в эпизодах. Вернулся Антон Филипенко, который не снимался во втором сезоне "Почки". Героиня Любы Аксеновой изменилась, став, наконец, полноценной версией себя. Также мы рассказали истории прошлого других членов семьи главной героини, чтобы разобраться, что именно сформировало их такими, какие они есть. Ну и в этом сезоне, как и в предыдущих, снялась Лиза Тихонова, соавтор сценария»..
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Любовь Аксенова рассталась с третьей «Почкой» фотографии
Любовь Аксенова рассталась с третьей «Почкой» фотографии
Любовь Аксенова рассталась с третьей «Почкой» фотографии
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