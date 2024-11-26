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Премьера «Врага у ворот» с Александром Новиным и Филиппом Янковским состоится 5 декабря

26 ноября
2024 год

Новости кино >>
26 ноября 2024
В 83-ю годовщину контрнаступления советских войск под Москвой, 5 декабря, в Иви состоится премьера всех серий детективной военной драмы Никиты Грамматикова «Враг у ворот». Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«Враг у ворот»


События разворачиваются в СССР 1941 года. Несправедливо приговоренного к расстрелу следователя Захара Мятова (Александр Новин) возвращают в МУР для организации борьбы с преступниками, число которых стало расти с приближением немецких захватчиков к Москве. Герою поручают возглавить оперативную группу, чтобы расследовать цепь загадочных и, на первый взгляд, не связанных друг с другом преступлений. В ходе следствия выясняется, что все преступления совершены группой фашистских диверсантов под руководством Павла Турсунова (Филипп Янковский), мечтающего отомстить лично Сталину за смерть родителей. Захару придется вступить в смертельную схватку с Турсуновым, чтобы предотвратить грандиозную диверсию, способную переломить ход войны. Наградой для него станет не только честно выполненный долг перед Родиной, но и шанс увидеть жену на свободе.

Премьера «Врага у ворот» с Александром Новиным и Филиппом Янковским состоится 5 декабря
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

В сериале также заняты Кристина Ра, Сергей Варчук, Заза Чантурия, Валентин Анциферов, Ольга Ефремова, Дмитрий Журавлев, Мария Смольникова, Александр Лырчиков, Арсений Тополага и другие актеры. За визуальную составяющую отвечал оператор Максим Осадчий, а художественным руководителем выступил Евгений Миронов. Производством занималась «Студия Третий Рим» при участии Первого канала и при поддержке Института развития интернета и Правительства Москвы.
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Премьера «Врага у ворот» с Александром Новиным и Филиппом Янковским состоится 5 декабря фотографии
Премьера «Врага у ворот» с Александром Новиным и Филиппом Янковским состоится 5 декабря фотографии
Премьера «Врага у ворот» с Александром Новиным и Филиппом Янковским состоится 5 декабря фотографии
Премьера «Врага у ворот» с Александром Новиным и Филиппом Янковским состоится 5 декабря фотографии
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