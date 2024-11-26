Премьера «Врага у ворот» с Александром Новиным и Филиппом Янковским состоится 5 декабря

что почитать?

За бомжами, однако, пришлось ехать далеко

Иван Янковский создал образ Раскольникова из наблюдений за бомжами

«Коломбиана»: Матильда очень изменилась за лето

Премьера состоится 5 и 7 декабря в Новом пространстве Театра Наций

Глен Пауэлл-младший, Дженна Ортега, Эмма Маки и Сэмюэл Л. Джексон украсят собой новый фильм Джея Джея Абрамса

Мистика за святыми стенами (и с отличными актерами)

Лайфстайл

«Я создал иллюзию мужчины на экране»: Дмитрий Нагиев объяснил, кто и зачем ходит в его актёрскую школу в Дубае

Тот же коучинг, только в профиль