Премьера «Врага у ворот» с Александром Новиным и Филиппом Янковским состоится 5 декабря

В 83-ю годовщину контрнаступления советских войск под Москвой, 5 декабря, в Иви состоится премьера всех серий детективной военной драмы Никиты Грамматикова «Враг у ворот». Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
«Враг у ворот»
События разворачиваются в СССР 1941 года. Несправедливо приговоренного к расстрелу следователя Захара Мятова (Александр Новин) возвращают в МУР для организации борьбы с преступниками, число которых стало расти с приближением немецких захватчиков к Москве. Герою поручают возглавить оперативную группу, чтобы расследовать цепь загадочных и, на первый взгляд, не связанных друг с другом преступлений. В ходе следствия выясняется, что все преступления совершены группой фашистских диверсантов под руководством Павла Турсунова (Филипп Янковский), мечтающего отомстить лично Сталину за смерть родителей. Захару придется вступить в смертельную схватку с Турсуновым, чтобы предотвратить грандиозную диверсию, способную переломить ход войны. Наградой для него станет не только честно выполненный долг перед Родиной, но и шанс увидеть жену на свободе.
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