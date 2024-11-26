Федор Бондарчук превратится в старика Хоттабыча в новой версии классической сказки

что почитать?

Лайфстайл «Бесконечные дворцы и Мариинка»: Анна Завтур о воспитании искусством Становиться актрисой в планах не было

Спутник телезрителя «Коломбиана»: Матильда очень изменилась за лето 25 ноября, 20:00, РЕН ТВ

Главная тема С чего начался «Чебурашка 2»: репортаж со съемок фильма Как снимали первый фильм 2026 года

Главная тема Конклавы, интриги, расследования: 5 остросюжетных фильмов о Ватикане Мистика за святыми стенами (и с отличными актерами)

Новости кино Глен Пауэлл-младший, Дженна Ортега, Эмма Маки и Сэмюэл Л. Джексон украсят собой новый фильм Джея Джея Абрамса Режиссер планирует снять детектив весной 2025 года