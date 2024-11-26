Федор Бондарчук превратится в старика Хоттабыча в новой версии классической сказки

Федор Бондарчук
воплотит образ Хоттабыча в сказке «Приключения старика Хоттабыча». Ленту представил продюсер Денис Баглай
на питчинге
Фонда кино, посвященном лидерам отечественного кинопроизводства.
По словам Баглая, у фильма сменился режиссер — пост займет Никита Власов
. Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» планирует выпустить картину в прокат 1 января 2027 года. Бюджет составит 900 миллионов рублей.
Новый фильм будет сильно отличаться от классической сказки
1956 года с Николаем Волковым
. По сюжету московский школьник Володя случайно вылавливает из Москвы-реки загадочную лампу, из которой появляется джинн Хоттабыч. Он обещает исполнить любые его желания, но каждое из них оборачивается неожиданными последствиями. Магия умножает, а не решает проблемы Володи. Тем не менее, школьник проникается проблемами джина и, в итоге, оказывается в прошлом, где дочь Хоттабыча выходит замуж за нелюбимого. Пытаясь разрушить этот брак и освободить Хоттабыча, Володя и его друзья отправляются на древнюю восточную свадьбу.
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