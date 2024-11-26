Иван Янковский и Юра Борисов устроят гонку на «Руссо-Балте»

Иван Янковский
и Юра Борисов
возглавили актерский состав спортивной ретро-драмы Ильи Маланина
«Битва моторов». Об этом рассказали продюсеры Петр Ануров
и Вадим Верещагин
на питчинге
Фонда кино, где национальные фильмы презентовали компании—лидеры отечественного кинопроизводства.
Зрителей ожидает рассказ о создании легендарного отечественного автомобиля «Руссо-Балт». На заре автомобилестроения в России влюбленный в автоспорт гонщик, издатель и энтузиаст Андрей Нагель (Янковский) убежден, что за автомобилями будущее. Став вдохновителем создания уникальной гоночной модели «Руссо-Балт», он намерен доказать, что его детище способно конкурировать с лучшими автомобилями того времени. Для этого ему предстоит преодолеть
полную препятствий гонку длинною более трех тысяч километров из СанктПетербурга в Монако и побороться за главный приз «Ралли Монте-Карло». Борисов предстанет в роли штурмана Дмитрия Бондарева.
Среди актеров также заявлены Паулина Андреева
, Алексей Гуськов
и Ехезкель Лазаров
. Съемки картины пройдут в Сербии, где подыскали европейские локации.
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