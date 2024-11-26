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Иван Янковский и Юра Борисов устроят гонку на «Руссо-Балте»

26 ноября
2024 год

Новости кино >>
26 ноября 2024
Иван Янковский и Юра Борисов возглавили актерский состав спортивной ретро-драмы Ильи Маланина «Битва моторов». Об этом рассказали продюсеры Петр Ануров и Вадим Верещагин на питчинге Фонда кино, где национальные фильмы презентовали компании—лидеры отечественного кинопроизводства.

Иван Янковский и Юра Борисов устроят гонку на «Руссо-Балте»
фото: t.me

Зрителей ожидает рассказ о создании легендарного отечественного автомобиля «Руссо-Балт». На заре автомобилестроения в России влюбленный в автоспорт гонщик, издатель и энтузиаст Андрей Нагель (Янковский) убежден, что за автомобилями будущее. Став вдохновителем создания уникальной гоночной модели «Руссо-Балт», он намерен доказать, что его детище способно конкурировать с лучшими автомобилями того времени. Для этого ему предстоит преодолеть
полную препятствий гонку длинною более трех тысяч километров из СанктПетербурга в Монако и побороться за главный приз «Ралли Монте-Карло». Борисов предстанет в роли штурмана Дмитрия Бондарева.

Среди актеров также заявлены Паулина Андреева, Алексей Гуськов и Ехезкель Лазаров. Съемки картины пройдут в Сербии, где подыскали европейские локации.
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Иван Янковский и Юра Борисов устроят гонку на «Руссо-Балте» фотографии
Иван Янковский и Юра Борисов устроят гонку на «Руссо-Балте» фотографии
Иван Янковский и Юра Борисов устроят гонку на «Руссо-Балте» фотографии
Иван Янковский и Юра Борисов устроят гонку на «Руссо-Балте» фотографии
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