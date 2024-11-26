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Объявлена дата выхода второго сезона «Плаксы» Сергея Жукова

26 ноября
2024 год

Новости кино >>
26 ноября 2024
На СТС и Wink.ru 9 декабря в 19:00 состоится премьера восьмисерийного второго сезона драмеди «Плакса» шоураннера Сергея Жукова. Согласно пресс-службе телеканала, в продолжении, созданном «Руки вверх! Продакшн» и «НМГ Студией», к команде сериала присоединились Анар, Баста, рок-группа «Три дня дождя» и Дмитрий Шепелев с 11-летним сыном Платоном.

«Плакса-2»


По сюжету Шепелев ведет музыкальный конкурс, в котором участвуют школьники со всей страны, в том числе его сын Платон и главная героиня Маша (Ника Жукова) с группой «Плакса» (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьев, Афина Лукиди). Масштабный конкурс возглавляет Баста: именно он обращает внимание на талант школьницы и даже поет с ней дуэтом. На сцену Маша выходит и в компании группы «Три дня дождя». От такого внимания и обещаний сына влиятельного бизнесмена Льва (Анар) голова старшеклассницы идет кругом. И теперь на кону не только ее будущая карьера, но и отношения с гитаристом Никитой (Дмитриенко), и любимой семьей (Ирина Розанова, Агата Муцениеце, Роман Маякин).

Для второго сезона написано и записано более двадцати композиций, на 14 из которых сняты видеоклипы, передающие настроение главной героини. Первые клипы на этой неделе попадут в ротацию на музыкальных каналах, а релиз альбома с саундтреком запланирован на 6 декабря.

Объявлена дата выхода второго сезона «Плаксы» Сергея Жукова
фото: пресс-служба телеканала СТС

В новых сериях у героя Вани Дмитриенко появится конкурент — харизматичный Лев, который знакомит Машу с миром шоу-бизнеса. На съемках подростковой истории 30-летний исполнитель роли Анар скинул десять лет. «В первый съемочный день было смешно, когда кто-то из ребят, узнав о моем возрасте, сказал: "Ну ты старик", — улыбается актер. — Я выгляжу моложе, но при этом не хотел бы снова стать двадцатилетним. Мне нравится, какой я сейчас, гораздо больше».

В сериале также заняты Татьяна Орлова, Екатерина Семенова, Никита Тарасов, Елена Захарова, Светлана Колпакова, Диана Енакаева, Алексей Демидов и другие актеры.
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ПлаксаПлакса-2

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Объявлена дата выхода второго сезона «Плаксы» Сергея Жукова фотографии
Объявлена дата выхода второго сезона «Плаксы» Сергея Жукова фотографии
Объявлена дата выхода второго сезона «Плаксы» Сергея Жукова фотографии
Объявлена дата выхода второго сезона «Плаксы» Сергея Жукова фотографии
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