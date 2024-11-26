Объявлена дата выхода второго сезона «Плаксы» Сергея Жукова

На СТС и Wink.ru 9 декабря в 19:00 состоится премьера восьмисерийного второго сезона драмеди «Плакса» шоураннера Сергея Жукова. Согласно пресс-службе телеканала, в продолжении, созданном «Руки вверх! Продакшн» и «НМГ Студией», к команде сериала присоединились Анар, Баста, рок-группа «Три дня дождя» и Дмитрий Шепелев с 11-летним сыном Платоном.
«Плакса-2»
По сюжету Шепелев ведет музыкальный конкурс, в котором участвуют школьники со всей страны, в том числе его сын Платон и главная героиня Маша (Ника Жукова) с группой «Плакса» (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьев, Афина Лукиди). Масштабный конкурс возглавляет Баста: именно он обращает внимание на талант школьницы и даже поет с ней дуэтом. На сцену Маша выходит и в компании группы «Три дня дождя». От такого внимания и обещаний сына влиятельного бизнесмена Льва (Анар) голова старшеклассницы идет кругом. И теперь на кону не только ее будущая карьера, но и отношения с гитаристом Никитой (Дмитриенко), и любимой семьей (Ирина Розанова, Агата Муцениеце, Роман Маякин).
Для второго сезона написано и записано более двадцати композиций, на 14 из которых сняты видеоклипы, передающие настроение главной героини. Первые клипы на этой неделе попадут в ротацию на музыкальных каналах, а релиз альбома с саундтреком запланирован на 6 декабря.
фото: пресс-служба телеканала СТС
В новых сериях у героя Вани Дмитриенко появится конкурент — харизматичный Лев, который знакомит Машу с миром шоу-бизнеса. На съемках подростковой истории 30-летний исполнитель роли Анар скинул десять лет. «В первый съемочный день было смешно, когда кто-то из ребят, узнав о моем возрасте, сказал: "Ну ты старик", — улыбается актер. — Я выгляжу моложе, но при этом не хотел бы снова стать двадцатилетним. Мне нравится, какой я сейчас, гораздо больше».
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