Ноэми Мерлан приходит к Уиллу Шарпу в подпольное казино в эксклюзивном отрывке из «Эммануэль»

Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию эксклюзивный отрывок из эротической драмы Одри Диван «Эммануэль», которую кинопрокатная компания «Наше кино» выпустит на российские экраны 28 ноября.
«Эммануэль». Отрывок
Действие картины, созданной лауреаткой Венецианского кинофестиваля по мотивам культового одноименного романа Эммануэль Арсан, разворачивается в атмосферных локациях Парижа и Гонконга, которые передают сочетание роскоши и интригующих тайн, через которые Эммануэль открывает новые грани своей сексуальности. Титульную роль исполнила Ноэми Мерлан, а компанию ей составили Уилл Шарп, Наоми Уоттс, Джейми Кэмпбелл Бауэр и Энтони Вонг Чау-Санг.
фото: пресс-служба кинопрокатной компании «Наше кино»
По словам режиссера Одри Диван, «эротизм, по сути, — это кадр, напряжение между тем, что видишь, и тем, что остается скрытым. В 70-е годы стремились показать больше, и именно это принесло успех первому фильму. Но мне казалось, что то, что скрыто, интереснее. Я хотела усилить это напряжение, вовлекая зрителя в активное взаимодействие с фильмом, предлагая ему стать соучастником истории. Но даже этого было недостаточно, чтобы оправдать замысел, пока мне не пришла в голову идея о женщине, которая больше не может испытывать удовольствие и отправляется в путь, чтобы вернуть его. [После фильма «Событие»] я сказала себе: если мне удалось передать боль, возможно, я смогу сделать то же самое и с удовольствием».
обсуждение >>