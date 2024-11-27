Не стало создателя «Голого пистолета» и «Горячих голов» Джима Абрахамса

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Премьера состоится 5 и 7 декабря в Новом пространстве Театра Наций

Елизавета Арзамасова сыграет в спектакле «Любовное настроение», вдохновленном фильмом Вонга Кар Вая

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