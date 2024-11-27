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Не стало создателя «Голого пистолета» и «Горячих голов» Джима Абрахамса

27 ноября
2024 год

Новости кино >>
27 ноября 2024
Не стало выдающегося комедиографа, американского режиссера, сценариста, продюсера и актера Джима Абрахамса. Он скончался 26 ноября на 81 году жизни в своем доме в калифорнийской Санта-Монике, уточняет IMDb.

Не стало создателя «Голого пистолета» и «Горячих голов» Джима Абрахамса
фото: vulture.com

Будущий мастер комедии родился 10 мая 1944 года в Шорвуде, штат Висконсин. Во время учебы в Висконсинском университете в Мадисоне познакомился с братьями Дэвидом и Джерри Цукерами. В 1971-м знаменитое трио создало в Мадисоне театральную труппу The Kentucky Fried Theater и сосредоточило все внимание на создании пародийных и сатирических скетчей. Спустя год они переехали в Лос-Анджелес, где написали сценарий к комедии «Солянка по-кентуккийски», которую снял Джон Лэндис. Троица прославилась после трилогии «Голый пистолет» с Лесли Нильсеном и пародии «Аэроплан!».

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Абрахамс также создал сериал «Полицейский отряд» вместе с Джо Данте, дилогию «Горячие головы» и фильмы «Совершенно секретно!», «Безжалостные люди», «Большой бизнес», «Добро пожаловать домой, Рокси Кармайкл», «Первый не навредит» и «Мафия Джейн Остин». Среди других работ — сценарий для «Очень страшного кино 4» Дэвида Цукера и продюсирование «Плаксы» Джона Уотерса. Лауреат трех престижных наград, включая премию Гильдии сценаристов США
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Джим АбрахамсДжо ДантеДжон ЛэндисЛесли НильсенДжон Уотерс (II)Джерри Цукер
фильмы
Аэроплан!Безжалостные людиБольшой бизнесГолый пистолетГолый пистолет 2 1/2. Запах страхаГолый пистолет 33 1/3: последний выпадГорячие головыГорячие головы 2Добро пожаловать домой, Рокси КармайклМафия Джейн ОстинОчень страшное кино 4Первый не навредитПлаксаПолицейский отрядСовершенно секретно!Солянка по-кентуккийски

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Не стало создателя «Голого пистолета» и «Горячих голов» Джима Абрахамса фотографии
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