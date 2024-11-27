Не стало создателя «Голого пистолета» и «Горячих голов» Джима Абрахамса

Не стало выдающегося комедиографа, американского режиссера, сценариста, продюсера и актера Джима Абрахамса
. Он скончался 26 ноября на 81 году жизни в своем доме в калифорнийской Санта-Монике, уточняет IMDb
.
Будущий мастер комедии родился 10 мая 1944 года в Шорвуде, штат Висконсин. Во время учебы в Висконсинском университете в Мадисоне познакомился с братьями Дэвидом и Джерри Цукерами
. В 1971-м знаменитое трио создало в Мадисоне театральную труппу The Kentucky Fried Theater и сосредоточило все внимание на создании пародийных и сатирических скетчей. Спустя год они переехали в Лос-Анджелес, где написали сценарий к комедии «Солянка по-кентуккийски
», которую снял Джон Лэндис
. Троица прославилась после трилогии «Голый пистолет
» с Лесли Нильсеном
и пародии «Аэроплан!
».
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Фильмы Джима Абрахамса
Абрахамс также создал сериал «Полицейский отряд
» вместе с Джо Данте
, дилогию «Горячие головы
» и фильмы «Совершенно секретно!
», «Безжалостные люди
», «Большой бизнес
», «Добро пожаловать домой, Рокси Кармайкл
», «Первый не навредит
» и «Мафия Джейн Остин
». Среди других работ — сценарий для «Очень страшного кино 4
» Дэвида Цукера и продюсирование «Плаксы
» Джона Уотерса
. Лауреат трех престижных наград, включая премию Гильдии сценаристов США
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