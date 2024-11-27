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Восьмой сезон «Балабола» с Константином Юшкевичем стартует 4 декабря

27 ноября
2024 год

Новости кино >>
27 ноября 2024
На НТВ 4 декабря в 20:00 стартует 24-серийный восьмой сезон иронического детектива «Балабол» о жизни и работе провинциального опера Сани Балабина в исполнении Константина Юшкевича, сообщает пресс-служба телеканала.

Восьмой сезон «Балабола» с Константином Юшкевичем стартует 4 декабря
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Новый сезон запомнится искрометным юмором, экшеном, интересными расследованиями. Моего героя ждет много перемен, в том числе в личной жизни. Не буду раскрывать всех секретов, но могу сказать, что Саня Балабин будет внедряться в банду, работать под прикрытием. А так, все остается по-прежнему, Балабин расследует дела со своими соратниками и верными друзьями. Такая у него работа. У моего персонажа стакан всегда наполовину полон, и в самых разных ситуациях он не теряет оптимизма. Несомненно, он любит жизнь во всех ее проявлениях. Мне кажется, он остроумен, и юмор – одна из главных его черт. Также Балабин очень быстро соображает, молниеносно адаптируется к любой среде, что свойственно далеко не всем, — говорит Юшкевич. — В этом сезоне будет эпизод погони на катерах, но я катером никогда не управлял, поэтому пришлось обучиться буквально за один съемочный день. Мне самому пришлось гнаться на большой скорости за другим артистом, при этом еще и стрелять. Это был забавный опыт, который однозначно прибавил адреналина! Наверное, люди, которые отдыхали на озере, были шокированы. Погода была хорошая, людей на пляже было много, а тут один катер за другим на огромной скорости идут, все стреляют друг в друга. Думаю, мы произвели впечатление на отдыхающих».

В новом сезоне главный герой вновь столкнется с самыми разными делами и не раз подвергнет себя смертельной опасности. В его жизни неожиданно появится дядя Митя (Сергей Баталов) – бывший подполковник милиции, с его подачи Саня когда-то и пошел на службу. Он предается воспоминаниям и вмешивается в дела Балабина, только делает это так, как привык это делать 30 лет назад, в дни своей милицейской молодости. По словам Сергея Баталова, его «персонаж дядя Митя – это брат умершего отца Сани, полицейский в отставке, который служил, как говорится, верой и правдой. Характер у него непростой, как и у главного героя, поэтому у них иногда случаются ссоры. На съемках сериала были сцены с драками, а мне все-таки уже не 16 лет. У меня был дублер, просто один в один! Когда мы сфотографировались вдвоем, поняли, что выглядим как два брата-близнеца! Также очень хочу вспомнить актера Александра Самойлова, который играл отца главного героя, брата моего персонажа. К сожалению, он ушел из жизни, по сценарию его герой тоже скончался. Мы с ним работали в одном театре, это замечательный артист и хороший человек! Наши авторы написали сцену на кладбище, прощание с персонажем Александра Самойлова. Неожиданно "Балабол" стал нашим последним совместным проектом».

Восьмой сезон «Балабола» с Константином Юшкевичем стартует 4 декабря
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Непросто все у Сани и в личной жизни. Марьям (Юлия Такшина), вернувшаяся в город в предыдущем сезоне, открыла в городе свое охранное агентство, и рядом с ней всегда молодой и симпатичный заместитель. У Кузнечика (Илья Шляга) и Маши (Мария Пирогова) снова проблемы в личной жизни, а Зоя (Ольга Плешкова) и Джордж (Григорий Сиятвинда) даже в самые ответственные моменты в жизни умудряются попадать в переделки. «В восьмом сезоне моей героине предстоит пройти одно из самых непростых испытаний в жизни женщины — познакомить своего молодого человека с семьей. С этим будет связана очень интересная история. В сериале появятся брат и мама Зои, и зрители поймут, откуда у моей героини такой характер. Мне очень понравились сцены девичника и мальчишника. Девичник Зои отмечали в красивом караоке-клубе, в съемках принимали участие актеры массовых сцен, настоящие сотрудники ресторана и вся женская часть киношного коллектива, включая нашего начальника Постышеву. Было очень смешно, потому что мы работали в полной тишине. И вот человек 70 танцуют в большом зале без музыки. Со стороны это выглядело довольно забавно», — вспоминает Ольга Плешкова.

«"Балабол" – это прежде всего комедия, — считает Мария Пирогова. — Мне кажется, люди приходят вечером домой, включают наш сериал и таким образом отдыхают. Так зрители отвлекаются от повседневной рутины и погружаются в увлекательный и забавный мир. А ещё одна причина такой популярности проекта – это Константин Юшкевич. Он просто великолепен в своей самоиронии! Мы с командой "Балабола" уже настолько хорошо друг друга знаем, что порой даже договариваться или что-то обсуждать не нужно – все дается легко, как бы играючи».

«Балабол-8». ТВ-ролик


Съемки сериала прошли в Москве и Подмосковье. «Как-то снимали сцену в районе Сокол, где двое бандитов преследуют третьего. Камеры были расположены достаточно далеко, чтобы не попадать в кадр. Актеры так естественно играли, что проезжающая мимо полиция догнала наших актеров и начала проверять документы. Эта забавная история говорит о том, что наша усердная работа дает свои плоды. Если полицейские поверили в правдоподобность ситуации, то, думаю, на экране все будет смотреться отлично», — отметил режиссер Михаил Галин.

В процессе съемок актерам пришлось не только разыграть эпичные драки, выполнить сложные трюки и поуправлять катером, но и даже сразиться на шпагах. «Больше всего я запомнил историю, где мне пришлось внедряться в банду злодеев в качестве представителя золотой молодежи. У моего персонажа совсем не простые родители, и с высшими слоями общества он знаком не понаслышке. В этих сценах мне пришлось использовать свой уже давно позабытый навык, а именно – фехтование. Было очень неожиданно, потому что мы уже привыкли к пистолетам, дракам, а тут, значит, нужно было взять в руки шпаги и как-то по-честному это все отработать. Получилось занятно. Раньше я уже занимался этим видом спорта, и как-то даже умудрился стать чемпионом мира по сценическому фехтованию, поэтому я очень быстро все вспомнил», – рассказал Григорий Сиятвинда.
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Самое интересное

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№ 1
Андрей (Омск)   27.11.2024 - 15:16
Отдыхать надо от комедий, смешных. А не от детективов с трупами. Пусть там и будет юмор. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Восьмой сезон «Балабола» с Константином Юшкевичем стартует 4 декабря фотографии
Восьмой сезон «Балабола» с Константином Юшкевичем стартует 4 декабря фотографии
Восьмой сезон «Балабола» с Константином Юшкевичем стартует 4 декабря фотографии
Восьмой сезон «Балабола» с Константином Юшкевичем стартует 4 декабря фотографии
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