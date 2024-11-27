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Александр Домогаров-младший снимет новую экранизацию повести братьев Стругацких «Отель "У погибшего альпиниста"»

27 ноября
2024 год

Новости кино >>
27 ноября 2024
Александр Домогаров-младший назначен режиссером новой экранизации повести Аркадия и Бориса Стругацких «Отель "У погибшего альпиниста"». Согласно пресс-службе Первого канала, телеканал приступил к работе над картиной совместно с кинокомпанией «Марс Медиа».

Александр Домогаров-младший снимет новую экранизацию повести братьев Стругацких «Отель У погибшего альпиниста»
фото: пресс-служба Первого канала

Фантастический детектив был написан Стругацкими в 1969 году. Действие повести происходит в небольшом отеле, расположенном где-то в европейских горах. Туда приезжает на отдых инспектор Петер Глебски. Через несколько дней после его прибытия на место, где расположен отель, сходит лавина, из-за чего выезд становится невозможен, любая связь с внешним миром также потеряна. Однако в отеле появляется загадочный человек, ищущий одного из постояльцев, который, как выясняется после обхода территории, оказывается мертв – ему свернули шею в закрытой изнутри комнате. В 1979-м на студии «Таллинфильм» был снят одноименный фильм.

Продюсерами новой версии выступят Константин Эрнст, Сергей Титинков, Рубен Дишдишян, Юлия Иванова и Нарек Мартиросян. Сценарий написала Ольга Городецкая. В настоящий момент идет завершающий этап кастинга — в фильме будут задействованы звезды российского кино. Съемки стартуют зимой 2025 года.
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Компания «Марс Медиа» экранизирует «Отель "У погибшего альпиниста"» Стругацких
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