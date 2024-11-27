«Плевако» с Сергеем Безруковым показал рекордные показатели для онлайн-кинотеатра Premier

Первые четыре эпизода десятисерийного исторического детектива Анны Матисон «Плевако» с Сергеем Безруковым собрали три миллиона просмотров на Premier с момента премьеры, состоявшейся 7 ноября. Таким образом, сериал показывает рекордные просмотры и динамику среди оригинальных проектов 2024 года на онлайн-кинотетаре, уточняет пресс-служба платформы.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier
«Плевако», созданный киностудией «Рок» при поддержке Института развития интернета, также выйдет эксклюзивно в эфире НТВ.
Многосерийная художественная картина вдохновлена историей жизни легендарного российского адвоката и блестящего оратора, которого современники прозвали «московским златоустом», – Федора Никифоровича Плевако. В эпицентре событий — Николай Федорович Плевако (имя персонажа сериала), чьи выдающийся ораторский талант и природная смекалка помогают в пух и прах разносить обвинителей в суде, а простые люди считают его героем. На его процессы приходят, как на театральное представление. В каждой серии зрители становятся свидетелями не только одного серьезного дела, основанного на случае из практики реального Плевако, но и небольших дел, в которых легенда буквально одной-двумя фразами сумел повернуть симпатии присяжных в нужную для себя сторону.
Съемки проходили в Москве и Московской области, а также на исторической родине Федора Плевако – в городе Троицке Челябинской области. В сериале было задействовано более 270 объектов, около 300 персонажей и около двух тысяч актеров массовых сцен, 16 экипажей и 35 лошадей, более 2500 костюмов.
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