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«Плевако» с Сергеем Безруковым показал рекордные показатели для онлайн-кинотеатра Premier

27 ноября
2024 год

Новости кино >>
27 ноября 2024
Первые четыре эпизода десятисерийного исторического детектива Анны Матисон «Плевако» с Сергеем Безруковым собрали три миллиона просмотров на Premier с момента премьеры, состоявшейся 7 ноября. Таким образом, сериал показывает рекордные просмотры и динамику среди оригинальных проектов 2024 года на онлайн-кинотетаре, уточняет пресс-служба платформы.

«Плевако» с Сергеем Безруковым показал рекордные показатели для онлайн-кинотеатра Premier
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

«Плевако», созданный киностудией «Рок» при поддержке Института развития интернета, также выйдет эксклюзивно в эфире НТВ.

Многосерийная художественная картина вдохновлена историей жизни легендарного российского адвоката и блестящего оратора, которого современники прозвали «московским златоустом», – Федора Никифоровича Плевако. В эпицентре событий — Николай Федорович Плевако (имя персонажа сериала), чьи выдающийся ораторский талант и природная смекалка помогают в пух и прах разносить обвинителей в суде, а простые люди считают его героем. На его процессы приходят, как на театральное представление. В каждой серии зрители становятся свидетелями не только одного серьезного дела, основанного на случае из практики реального Плевако, но и небольших дел, в которых легенда буквально одной-двумя фразами сумел повернуть симпатии присяжных в нужную для себя сторону.

Читать рецензию Суд да дело: «Плевако» — исторический детектив с Сергеем Безруковым

Съемки проходили в Москве и Московской области, а также на исторической родине Федора Плевако – в городе Троицке Челябинской области. В сериале было задействовано более 270 объектов, около 300 персонажей и около двух тысяч актеров массовых сцен, 16 экипажей и 35 лошадей, более 2500 костюмов.
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обсуждение >>
№ 1
ДаринаКароль   27.11.2024 - 17:53
Я не удивлена, что такие рекордные показатели по просмотрам. Зрители соскучились по хорошей актёрской игре и сюжетному сериалу со смыслом. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Плевако» с Сергеем Безруковым показал рекордные показатели для онлайн-кинотеатра Premier фотографии
«Плевако» с Сергеем Безруковым показал рекордные показатели для онлайн-кинотеатра Premier фотографии
«Плевако» с Сергеем Безруковым показал рекордные показатели для онлайн-кинотеатра Premier фотографии
«Плевако» с Сергеем Безруковым показал рекордные показатели для онлайн-кинотеатра Premier фотографии
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