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Жестокий броманс: аниме «Лето, когда погас свет» интригует дебютным тизером

28 ноября
2024 год

Новости кино >>
28 ноября 2024
Японская история ужасов о взрослении — сериал «Лето, когда погас свет» — обзавелась первым тизером. Студия CygamesPicturesБегущий по лезвию: Блэкаут 2022», «Связь принцесс: Повторное погружение») анонсировала аниме полгода назад, а премьеру на Netflix обещают летом 2025 года.


Ровесники из маленькой сонной деревушки Ёсики и Хикару — больше чем друзья: их связывает глубокая эмоциональная близость. Однажды в ненастную зимнюю ночь Хикару отправляется в горы и трагически погибает, а его тело захватывает потусторонняя сущность. Вскоре Ёсики осознает, что перед ним — нечто, сохранившее облик и воспоминания приятеля. Однако страх утраты оказывается сильнее разума, и юноша продолжает общаться с «Хикару». Тем временем вокруг начинают происходить загадочные события, связанные с местными легендами.

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За режиссуру и сценарий отвечает Рёхэй ТакэситаМедуза не умеет плавать в ночи», «Повесть о доме Тайра»), а соулмейтов Ёсики и Хикару озвучивают Тиаки Кобаяси (Ланга Хасэгава из «На скейте в бесконечность», титульный красавец из сериала «Любовная болезнь Хананои») и Сюитиро Умэда (Акира Тэндо из «Предсмертного списка зомби», Кадзухико Нукумидзу из ромкома «Слишком много проигравших героинь!»).

Жестокий броманс: аниме «Лето, когда погас свет» интригует дебютным тизером

Аниме основано на одноименной хоррор-манге Mokumokuren, которая публикуется на страницах онлайн-журнала Young Ace Up (издательство Kadokawa Shoten) с августа 2021 года. Серия номинировалась на премию Айснера и вошла в топ продаж за прошлый год.

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Жестокий броманс: аниме «Лето, когда погас свет» интригует дебютным тизером фотографии
Жестокий броманс: аниме «Лето, когда погас свет» интригует дебютным тизером фотографии
Жестокий броманс: аниме «Лето, когда погас свет» интригует дебютным тизером фотографии
Жестокий броманс: аниме «Лето, когда погас свет» интригует дебютным тизером фотографии
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