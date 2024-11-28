Жестокий броманс: аниме «Лето, когда погас свет» интригует дебютным тизером

Японская история ужасов о взрослении — сериал «Лето, когда погас свет
» — обзавелась первым тизером. Студия CygamesPictures
(«Бегущий по лезвию: Блэкаут 2022
», «Связь принцесс: Повторное погружение
») анонсировала
аниме полгода назад, а премьеру на Netflix
обещают летом 2025 года.
Ровесники из маленькой сонной деревушки Ёсики и Хикару — больше чем друзья: их связывает глубокая эмоциональная близость. Однажды в ненастную зимнюю ночь Хикару отправляется в горы и трагически погибает, а его тело захватывает потусторонняя сущность. Вскоре Ёсики осознает, что перед ним — нечто, сохранившее облик и воспоминания приятеля. Однако страх утраты оказывается сильнее разума, и юноша продолжает общаться с «Хикару». Тем временем вокруг начинают происходить загадочные события, связанные с местными легендами.
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Фольклор, твисты и маленький город в мистическом аниме «Летнее время»
За режиссуру и сценарий отвечает Рёхэй Такэсита
(«Медуза не умеет плавать в ночи
», «Повесть о доме Тайра
»), а соулмейтов Ёсики и Хикару озвучивают Тиаки Кобаяси
(Ланга Хасэгава
из «На скейте в бесконечность
», титульный красавец
из сериала «Любовная болезнь Хананои
») и Сюитиро Умэда
(Акира Тэндо
из «Предсмертного списка зомби
», Кадзухико Нукумидзу из ромкома «Слишком много проигравших героинь!
»).
Аниме основано на одноименной хоррор-манге Mokumokuren
, которая публикуется на страницах онлайн-журнала Young Ace Up
(издательство Kadokawa Shoten
) с августа 2021 года. Серия номинировалась
на премию Айснера и вошла в топ продаж
за прошлый год.
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